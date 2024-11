ETV Bharat / bharat

'ഏക സിവില്‍ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും, 500 രൂപയ്‌ക്ക് എല്‍ പി ജി സിലിണ്ടര്‍'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി

By ETV Bharat Kerala Team

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഹസാരിബാഗ്, ധൻബാദ്, ഗുംല എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് 'ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എക്‌സ്പ്രസ് വേ' സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബിജെപി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. 'ഇരട്ട എഞ്ചിൻ' ബിജെപി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച വികസന പദ്ധതികൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷാ ഭരണകക്ഷിയായ ഹേമന്ദ് സോറൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ ആഞ്ഞടിച്ചു.

ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ആശങ്കകള്‍ അകറ്റും, 'റൊട്ടി, ബേട്ടി, മാത്തി' (അപ്പവും പെൺമക്കളും മാതൃഭൂമിയും) എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുകയും ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ പൈതൃകം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ഇനി ബിജെപി സർക്കാരാണോ വേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, സഞ്ജയ് സേത്ത്, സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ബാബുലാൽ മറാണ്ടി എന്നിവരും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ബിജെപി സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ജാർഖണ്ഡിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറാണ്ടി പറഞ്ഞു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ 81 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 13, 20 തീയതികളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും. നവംബർ 23നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

