ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെ നട്ടെല്ല് ഒടിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ;തലയ്ക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ട രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി
കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ട് നിരോധിത സിപി ഐ മാവോയിസ്റ്റുകള്.
Published : September 22, 2025 at 8:56 PM IST
റായ്പൂര്: മഹാരാഷ്ട്ര-ഛത്തീസ്ഗഢ് അതിർത്തിയില് സുരക്ഷസേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് ണ്ട് സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു. തലയ്ക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ട രണ്ട് നിരോധിത സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
നാരായൺപൂർ ജില്ലയിലെ അഭുജ്മദ് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേനയുമായുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിലാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇരുവരും മരിച്ചത്. തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രാജു ദാദ അഥവാ കട്ട രാമചന്ദ്ര റെഡി (63), കോസ ദാദ അഥവാ കദ്രി സത്യനാരായണ റെഡി (67) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
"സുരക്ഷാ സേന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തെ ആസൂത്രിതമായി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെ നട്ടെല്ല് തകർക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്ര-ഛത്തീസ്ഗഢ് അതിർത്തിയിലെ നാരായൺപൂരിലെ അഭുജ്മദ് മേഖലയിൽ വച്ച് നമ്മുടെ സൈന്യം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗ നക്സൽ നേതാക്കളായ കട്ട രാമചന്ദ്ര റെഡി, കദ്രി സത്യനാരായണ റെഡി എന്നിവരെ വധിച്ചു. നമ്മുടെ സുരക്ഷാ സേനയുടെ വിജയമായി ഇതിനെ കാണുന്നു. നക്സലുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം", കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എക്സില് കുറിച്ചു.
അഭുജ്മദ് വനങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് സുരക്ഷാ സേന തിങ്കളാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര് 22) പ്രദേശത്ത് തെരച്ചില് നടത്തിയത്. മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായും മാവോയിസ്റ്റുകള് രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചതായും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ മരണം നിരോധിത സംഘത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രഹരമാകുമെന്ന് ബസ്തര് റേഞ്ചിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് സുന്ദർരാജ് പി വ്യക്തമാക്കി.
Today, our security forces have achieved another major victory against the Naxalites. In the Abujhmad region of Narayanpur along the Maharashtra-Chhattisgarh border, our forces eliminated two Central Committee Member Naxal leaders - Katta Ramachandra Reddy and Kadri Satyanarayan…— Amit Shah (@AmitShah) September 22, 2025
ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവില് രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഒരു എകെ-47 റൈഫിൾ, ഒരു ഇൻസാസ് റൈഫിൾ, ഒരു അണ്ടർ ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചർ, മാവോയിസ്റ്റ് ലേഖനങ്ങള്, മറ്റ് ദൈനംദിന ഉപയോഗ വസ്തുക്കളും സംഭവസ്ഥത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.
രാജു ദാദയും കോസ ദാദയും
ഗുഡ്സ ഉസേണ്ടി, വിജയ്, വികൽപ് എന്നീ അപരനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജു ദാദ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സായുധ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ നിരോധിത സംഘടനയുടെ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗോപണ്ണ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കോസ ദാദയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ബുച്ചണ്ണയും സംഘടനയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളാണ്. 1990 കളുടെ തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹം സംഘടനയില് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ദണ്ഡകാരണ്യ സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആസൂത്രകനായിരുന്നു ഇയാള്. ബസ്തറിലുടനീളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പല ആക്രമണങ്ങളിലും ഇരുവരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
