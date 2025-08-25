ന്യൂഡൽഹി: ഒരു മാസത്തിലധികം തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ മന്ത്രിമാർ വരെയുള്ളവർക്ക് പദവി നഷ്ടമാകുന്ന ബിൽ ആഭ്യന്തമന്ത്രി അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സിപിഐയുടെ മുൻ എംപിയും പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ ഹന്നൻ മൊല്ല ബില്ലിനെ പൂർണ്ണമായും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തെ സിപിഐയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും എതിർത്തു.
"ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവണതകൾ മാത്രമാണ് ഈ ബില്ലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ ആർഎസ്എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു" എന്ന് ഹന്നൻ മൊല്ല പറഞ്ഞു. മുൻകാലങ്ങളിലും ബിജെപി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ നവ-ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ നീക്കം അത്യധികം മ്ലേഛമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് ഈ നിയമനിർമ്മാണ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്നും ഇതിനായി മറ്റ് പ്രതിപക്ഷപ്പാർട്ടികള് മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
ഇതുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു എംപിയോ എംഎൽഎയോ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലേ അവരുടെ പദവി നഷ്ടമാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പുതിയ ബിൽ പാസായാൽ എളുപ്പത്തിൽ ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികളുടെ ഭരണാധികാരികളെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും ഇതാണ് മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനം.
അമിത് ഷായുടെ വാദം
130-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് പാസാകുമ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ഭരണനിർവഹണത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. പുതിയ ബില് എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ബാധകമാണെന്നും അമിത് ഷാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ 30 ദിവസത്തേക്ക് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പദവി നഷ്ടമാകുമെന്നതാണ് അമിത് ഷാ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി 30 ദിവസത്തേക്ക് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, 31-ാം ദിവസം അവർക്ക് പദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ബില്ലിൽ പറയുന്നു.
ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധൻ എസ് പി സിങ്
ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധൻ എസ് പി സിങ് ബില്ലിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തുവന്നു. ഒരു ചരിത്രപരമായ നീക്കമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സമാനമായ ബില്ല് അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടണിലും നിലവിലുണ്ട്. ബിൽ പാസാകുന്നതോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലും ശിക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു.
