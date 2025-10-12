വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവം; സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമെന്ന് താലിബാന്മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി
ന്യൂഡൽഹിയിലെ അഫ്ഗാൻ നയതന്ത്രകാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മാറ്റി നിർത്തിയ സംഭവത്തില് വിശദീകരണവുമായി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി
ന്യൂഡൽഹി: വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ വനിതാമാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയത് മനപ്പൂർവമല്ലെന്ന് അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി. സാങ്കേതിക തകരാര് മൂലമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ രംഗത്തു നിന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനം ലിംഗ വിവേചനമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മുത്താക്കി വീണ്ടും ഒരു വാര്ത്താസമ്മേളനം നടത്തി.
'വാര്ത്താസമ്മേളനം വളരെ ചുരുങ്ങിയ നേരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. നിർദിഷ്ട വ്യക്തികളെ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. തുടർന്ന് വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകമൊരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല' എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, സഹായങ്ങൾ, വ്യാപാര പാതകൾ, സുരക്ഷാ സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ മുത്താക്കി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുത്ത പുരുഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അഫ്ഗാൻ നയതന്ത്രകാര്യാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എംബസിയിൽ മുത്താക്കിയുടെ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് പങ്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയും പുറത്തുവന്നു.
വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയത് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രവൃത്തി ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
'പ്രധാമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഫ്ഗാൻ പ്രതിനിധി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് ദയവായി വ്യക്തമാക്കൂ. ഈ രാജ്യത്ത് വനിതകളെ അപമാനിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്.' എന്ന ചോദ്യം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തും അഭിമാനവുമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
