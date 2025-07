ETV Bharat / bharat

അമര്‍നാഥ് തീർഥാടന ബസ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വൻ അപകടം; 36 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - AMARNATH BUS ACCIDENT

amarnath pilgrims injured in bus accident in ramban on jammu srinagar highway ( ETV Bharat )