ജാതി വാലുകള്‍ നീക്കണം, രേഖകളിലും പൊതുസ്ഥലത്തും ഇനി വേണ്ട; സുപ്രധാന നീക്കവുമായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

ജാതി വാലുകള് നീക്കണം, രേഖകളിലും പൊതുസ്ഥലത്തും ഇനി വേണ്ട; സുപ്രധാന നീക്കവുമായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
ജാതി പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : September 20, 2025 at 3:16 PM IST
പ്രയാഗ്രാജ് : സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി മഹത്വവത്കരണത്തിനെതിരെ സുപ്രാധന നീക്കവുമായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. എഫ്ഐആറുകൾ, പൊലീസ് രേഖകൾ, പൊതു രേഖകൾ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, പൊതു സൈൻബോർഡുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജാതി പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശവിരുദ്ധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഭരണഘടനയും മറ്റും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ജാതി മഹത്വവത്കരണം സാമൂഹിക വിഭജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക, പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ദിവാകർ അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ, നിയമപരമായ രേഖകളിൽ ജാതി പരാമർശിക്കുന്നത് നിയമപരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ഐഡൻ്റിറ്റി പ്രൊഫൈലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണെന്നും വിമർശിച്ചു. ഈ രീതി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാറ്റം വേണം...
പൊലീസ് ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. പ്രതികളുടെയും വിവരം നൽകുന്നവരുടെയും സാക്ഷികളുടെയും ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കോളങ്ങളും എൻട്രികളും ഔദ്യോഗിക ഫോമുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മദ്യക്കടത്ത് കേസിലെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രവീൺ ഛേത്രിയുടെ ഹർജി കോടതി തള്ളിയെങ്കിലും, എഫ്ഐആറിലും പിടിച്ചെടുക്കൽ മെമ്മോയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതി പരാമർശിച്ചതിനെ കോടതി ശക്തമായി വിമർശിച്ചു.
അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്നും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തസ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത് വംശപരമ്പരയിലോ ജാതിയിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദിവാകർ പറഞ്ഞു. ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനുമുപരി മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിപിയെ വിമർശിച്ച് കോടതി
രേഖകളിൽ ജാതി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ ന്യായീകരണത്തെ വിമർശിച്ച് സിംഗിൾ ബെഞ്ച്. അത്തരം രീതികൾ വിവേചനം നിലനിർത്തുകയും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന് ഹാനികരമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊഫൈലിങ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൂരവ്യാപകമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമത്വം, നീതി, സാഹോദര്യം എന്നീ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരമാകില്ലെന്നും ഒരാളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവിയോടുള്ള യഥാർഥ ബഹുമാനവും ജനങ്ങൾക്കുള്ള യഥാർഥ സേവനവും മറ്റും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ആധാർ കാർഡുകൾ, വിരലടയാളങ്ങൾ, മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയലിനായി ജാതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിയമപരമായ ഒരു വീഴ്ചയാണെന്ന് കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ജാതിരഹിത സമൂഹം എന്ന ഭരണഘടനാ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഫോമുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട്. ഫോമുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന വാദം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡിജിപി സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കുന്നതിനുപകരം ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ഒരു പൊലീസുകാരനെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദിവാകർ വിമർശിച്ചു.
2047 ഓടെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രം എന്ന ദർശനം കൈവരിക്കുന്നതിന് ജാതി ഉന്മൂലനം നമ്മുടെ ദേശീയ അജണ്ടയുടെ ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിലും പൊലീസ് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയൽ മാർഗമായി ജാതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് ജഡ്ജി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ
- ജാതി കോളം നീക്കം ചെയ്യൽ: കുറ്റകൃത്യ വിവര ഫോമുകൾ, അറസ്റ്റ് /കോടതി സറണ്ടർ മെമ്മോകൾ, പൊലീസ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ പൊലീസ് ഫോമുകളിൽ നിന്നും ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രികളും നീക്കം ചെയ്യണം.
- അമ്മയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തൽ: എല്ലാ പ്രസക്തമായ പൊലീസ് ഫോമുകളിലും അമ്മയുടെ പേര് പിതാവിൻ്റെ/ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തണം.
- പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ നോട്ടിസ് ബോർഡുകൾ: എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും നോട്ടിസ് ബോർഡുകളിൽ പ്രതികളുടെ പേരിന് അടുത്തുള്ള ജാതി കോളം ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യണം.
- ജാതി അടയാള ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ: ജാതിയെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നതോ പ്രദേശങ്ങളെ ജാതി നിർദിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളോ സ്വത്തുക്കളോ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോ ആയ അടയാള ബോർഡുകൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യണം, ഭാവിയിൽ അവ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ഔപചാരിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള ശുപാർശകൾ
- കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുക: എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയൽ ബോർഡുകളും നിരോധിക്കുക.
- ഐടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ജാതിയെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നതും വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുക.
- മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക: ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനമോ മഹത്വവത്കരണമോ സംബന്ധിച്ച നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക.
കേസ് ഇങ്ങനെ...
ഇറ്റാവയിലെ ജസ്വന്ത് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ തനിക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിയായ പ്രവീൺ ഛേത്രി അപേക്ഷ നൽകി. 2023 ഏപ്രിൽ 29 ന് പൊലീസ് സംഘം ഒരു സ്കോർപിയോ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി ഛേത്രി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.
വാഹന പരിശോധനയിൽ ഹരിയാനയിൽ മാത്രം വിൽപ്പനയ്ക്ക് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്ത 106 കുപ്പി വിസ്കി കണ്ടെത്തി. വ്യാജ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾക്കൊപ്പം, മെമ്മോയിൽ പ്രതികളുടെ ജാതികൾ മാലി, പഹാരി രജ്പുത്, താക്കൂർ എന്നിവയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് മദ്യം കടത്തിയതായി പ്രതി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
Also Read: വിനോദ സഞ്ചാരികളില്ല, ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്; നിശ്ചലമായി ഹൗസ്ബോട്ടുകള്, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു