ETV Bharat / bharat

ശാസ്‌താവിന്‍റെ വിശിഷ്‌ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേതായ എരുമേലിയെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം || ശരണപാത പരമ്പര, ഭാഗം-7

All you need to know about Erumeli, the fifth of the distinguished temples of Sastha || Sharanapatha Series, Part-7 ( ETV Bharat )