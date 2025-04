ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയിലെ എൽപിജി വില ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിലയോ? അറിയാം വിശദമായി... - JOURNEY OF LPG THEN VS NOW

Published : April 7, 2025

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും സ്‌റ്റൗവുമെല്ലാം വീടുകളിൽ സ്‌റ്റാറ്റസ് സിംബൽ ആയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ പാർലമെന്‍റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുപാർശ കത്തുകൾ വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് എൽപിജി കണക്ഷനുകൾക്കായി അന്ന് ഒരുപാട് കാലം കാത്തു നിൽക്കണമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഒഎംസി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഒഎംസികളുടെ വെബ്-പോർട്ടലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകള്‍ നേടാനാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മള്‍ എത്തി. ഒരു എസ്എംഎസിന്‍റെയോ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മെസേജിന്‍റെയോ അറ്റത്ത് വിതരണക്കാർ മുറ്റത്തെത്തും. ഈ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണം ആളുകളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർധിച്ചതാണെങ്കിലും അടിക്കടിയുള്ള ഗ്യാസിന്‍റെ വിലകയറ്റം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയാവുകയാണ്. ഇന്നും പാചക വാതകവില 50 രൂപ വർധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനമെന്താണ് ? മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വില വർധനവിന്‍റെ തോത് എന്ത് എന്നതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ആഭ്യന്തര എൽപിജി ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ 60% ത്തിലധികം ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ എൽപിജി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സൗദി സിപി ആണ് എൽപിജി വിലനിർണയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡം. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സർക്കാർ വില മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. Representative Image (ETV Bharat) ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൽപിജി വിലനിർണയത്തിൽ സൗദി സിപിയുടെ സ്വാധീനം 2020-21 മുതൽ 2022-23 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, എൽപിജി വില ശരാശരി ഒരു മെട്രിക് ടണ്ണിന് $415 ൽ നിന്ന് ഒരു മെട്രിക് ടണ്ണിന് $712 ആയി ഉയർന്നു. ഇത് പൂർണമായും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാത്തതിനാർ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾക്ക് (ഒഎംസി) 28,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. തുടർന്ന് എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി 22,000 കോടി രൂപയുടെ ഒറ്റത്തവണ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശരാശരി സൗദി സിപി 63% വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ (2023 ജൂലൈയിൽ യുഎസ് ഡോളർ 385/മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ് ഡോളർ 629/മെട്രിക് ടണ്ണായി), പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന (പിഎംയുവൈ) ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ആഭ്യന്തര എൽപിജിയുടെ ഫലപ്രദമായ വില 44% കുറച്ചു (2023 ഓഗസ്റ്റിൽ 903 രൂപയിൽ നിന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ 503 രൂപയായി). ഡൽഹിയിൽ ഗാർഹിക എൽപിജിയുടെ നിലവിലെ ആർ‌എസ്‌പി 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് 803 രൂപയാണ്. സിലിണ്ടറിന് 300 രൂപ സബ്‌സിഡി ലക്ഷ്യമിടുന്നതോടെ പി‌എം‌യു‌വൈ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിലവിൽ 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് 503 രൂപയായിരിക്കും (ഡൽഹിയിൽ) ഫലപ്രദമായ ചെലവ്. ഡൽഹി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ 2025 ഏപ്രിലിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വില ~1028.50/14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടർ ആണ്. സൗദി സിപിയുടെ നിലവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് 24-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എൽപിജിയിൽ ഏകദേശം 41,338 കോടിയിലധികം നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജനയും ഗ്യാസ് വിലയും