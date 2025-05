ETV Bharat / bharat

ലേയിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ഇന്നും നാളെയും അവധി - SCHOOLS IN LEH TO REMAIN CLOSED

All schools in Leh to remain closed on May 9, 10 ( ETV Bharat )