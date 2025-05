ETV Bharat / bharat

'ഇന്ത്യ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നു, പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തിലും': ശിവസേന എംപി ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെ, സർവകക്ഷി സംഘം അബുദാബിയില്‍ - ALL PARTY DELEGATION

All party delegation led by shiv sena MP Shrikant Shinde arrived in Abu Dhabi ( ANI )