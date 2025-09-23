ട്രെയിൻ യാത്ര ഇനി കൂടുതല് സുരക്ഷിതം, അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം; പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ
വീഴ്ചകള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം. കൂടുതലറിയാം...
Published : September 23, 2025 at 11:10 AM IST
ചഞ്ചല് മുഖർജി
ന്യൂഡല്ഹി : ആധുനികവത്കരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയില്വേ. ഇതിന്റെ മുന്നൊരുക്കമാണ് റെയില്വേ അവതരിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം. യാത്രക്കാരുടെയും ട്രെയിനുകളുടെയും സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനുഷ്യ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വീഴ്ചകളുടെ സാധ്യത കുറക്കുന്നതിനും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം വളരെ സഹായകമാകും എന്നതില് സംശയമില്ല. ട്രെയിനുകളുടെ സമയബന്ധിതമായ പുറപ്പെടല് സാധ്യമാക്കുക, തത്സമയ നിരീക്ഷണം, ഓട്ടോമാറ്റിക് നിയന്ത്രണങ്ങള്, കാര്യക്ഷമമായ ആസ്തി വിനിയോഗം, മികച്ച സേവന വിശ്വാസ്യത, എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വ്യക്തമായ ദൃശ്യപരതയ്ക്കായി എൽഇഡി സിഗ്നൽ ലാമ്പുകൾ, സമഗ്ര നിരീക്ഷണത്തിനായി ഡാറ്റലോഗറുകൾ എന്നിവ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
'ഈ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകള്ക്കിടയില് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് സിഗ്നലുകള് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു സിഗ്നൽ മുറിച്ചുകടന്നാൽ, മറ്റൊരു ട്രെയിനിന് ഓട്ടോ സെക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കാം, ഈ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രെയിനുകൾക്ക് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ഓടാൻ കഴിയും. മുമ്പ്, ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ കടക്കുന്നതുവരെ മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ സംവിധാനം ഒരേ സമയത്ത് കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ട്രെയിനുകളുടെ ആവൃത്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു.' -ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എസ് & ടി മെയിന്റനേഴ്സ് യൂണിയൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നവീൻ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ തോത് പുതിയ സംവിധാനം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിലേ റൂമിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാനും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഓരോ ചലനവും ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിലൂടെയും ഡാറ്റലോഗറുകളിലൂടെയും പിന്തുടരാനും കഴിയും' -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ഒരു സെക്ഷനിൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പഴയ അബ്സൊല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനിൽ, സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ മുറിച്ചുകടക്കാൻ റെയിൽവേ കാത്തിരിക്കണം, എന്നാല് മാത്രമേ അടുത്ത ട്രെയിനിന് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകൂ. പക്ഷേ പുതിയ സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം ഒരു സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ട്രെയിനുകളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള സർവീസ് ഉറപ്പുനല്കുന്നു' -ഐആർഎസ്ടിഎംയു ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലോക് ചന്ദ്ര പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ അടുത്തിടെ ടാൽച്ചർ-പാരദീപ് ചരക്ക് ഗാഗത ഇടനാഴിയിലെ കട്ടക്ക്-പാരദീപ് സെക്ഷനിൽ (83 കിലോമീറ്റർ) ഒരു അത്യാധുനിക ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റം വിജയകരമായി കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. പാരദീപ് തുറമുഖത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന റൂട്ടിലെ റെയിൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
റെയിൽവേയുടെ നവീകരണത്തോടെ, നിരവധി റെയിൽവേ സോണുകൾ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതവും വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വർധിച്ചുവരുന്ന യാത്രക്കാരുടെയും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന്റെയും ആവശ്യകത കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ റെയില്വേ സജ്ജമാണ്.
എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ്?
ട്രെയിനുകളുടെ ചലനം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ സംവിധാനമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ട്രെയിനുകൾ കടന്നുപോകുമ്പോള് ഈ സിഗ്നലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോക്സഭാ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഈ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നിലധികം ട്രെയിനുകൾ നീക്കാൻ കഴിയും.
തടസമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ സംയോജിത വൈദ്യുതി വിതരണം, എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വ്യക്തമായ ദൃശ്യപരതയ്ക്കായി എൽഇഡി സിഗ്നൽ ലാമ്പുകൾ, സമഗ്രമായ ഇവന്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിനുള്ള ഡാറ്റലോഗറുകൾ, തത്സമയ ട്രെയിൻ നരീക്ഷണത്തിനായി എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ ഈ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്.
ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ്ങിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിങ് സംവിധാനം ഉയർന്ന ശേഷി നൽകുന്നു. ട്രെയിൻ സർവീസുകള്ക്കിടയിലുള്ള സമയം കറച്ച് വേഗത്തിലുള്ള യാത്ര അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷ: ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുന്നു. വീഴ്ചകള് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. യാത്രക്കാരുടെയും ചരക്കുകളുടെയും സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. സമയനിഷ്ഠയും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. തത്സമയ നിരീക്ഷണം, യാന്ത്രിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ട്രെയിനുകളുടെ സമയബന്ധിതമായ പുറപ്പെടല്, കാര്യക്ഷമമായ ആസ്തി വിനിയോഗം, മികച്ച സേവന വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക വളർച്ച: വേഗത്തിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കം വ്യാവസായിക വികസനം വർധിപ്പിക്കുകയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും.
Also Read: ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ