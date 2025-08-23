ETV Bharat / bharat

ഡ്രീം 11 മുതല്‍ റമ്മി വരെയുള്ള ജനപ്രിയ ഗെയിമുകള്‍ക്ക് നിരോധനം; പുതിയ നിമയം പ്രാബല്യത്തില്‍, ലംഘിച്ചാല്‍ പിടിവീഴും...! - ONLINE MONEY GAMING BAN LAW

ഈ ഗെയിമുകള്‍ക്ക് അടിമയായി പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ യുവാക്കള്‍ വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയും വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ നിമയം പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്.

list of banned money GAMING APP ONLINE GAMING REGULATION BILL 2025 ONLINE money GAME BAN india Dream11 MPL
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ബില്ലിന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു അംഗീകാരം നല്‍കിയതോടെ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. ഇനി മുതല്‍, പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം, പരസ്യം എന്നിവ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചു. ദ് പ്രോമോഷന്‍ ആന്‍ഡ് റെഗുലേഷന്‍ ഓഫ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ബില്ല് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച ലോക്‌സഭയിലും വ്യാഴാഴ്‌ച ലോക് സഭയിലും പാസാക്കിയിരുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ നിയമനിർമാണത്തിന് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു അംഗീകാരം നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ പണമിടപാട് ഗെയിമിങ്ങിനുള്ള സമ്പൂർണ നിരോധനം നിയമമായി. ഡ്രീം11, എംപിഎൽ, പോക്കർബാസി പോലുള്ള ജനപ്രിയ ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിയൽ-മണി ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ നിരോധനമുണ്ടാകും. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്‍കുന്ന പരസ്യം, പ്രത്യേക ഓഫർ, പ്രവർത്തനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇതോടെ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളുടെ പിന്നില്‍ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള്‍, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിയമം പാസാക്കിയത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വാതുവെപ്പുകള്‍ക്ക് ശിക്ഷയും പിഴയും ഏര്‍പ്പെടുത്തും. സെലിബ്രിറ്റികള്‍ പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളുടെ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതും നിയമം നിരോധിക്കുന്നു. ആപ്പുകള്‍ പരസ്യം ചെയ്‌താല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം വരെതടവും 50 ലക്ഷം വരെ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. കുറ്റം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മുന്ന് മുതല്‍ 5 വർഷം വരെ തടവും 2 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധനം വരുന്ന ജനപ്രിയ മണി ഗെയിമുകള്‍

  • Dream11
  • A23 Rummy and A23 Poker
  • Mobile Premier League (MPL)
  • Others apps
  • My11Circle
  • Howzat
  • SG11 Fantasy
  • Probo
  • Zupee
  • WinZO
  • Games24x7
  • Junglee Games
  • PokerBaazi
  • GamesKraft (RummyCulture)
  • PokerBaazi

മണി ഗെയിമിങ്ങ് വഴി നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് 2000 കോടി രൂപ

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗെയിമുകളിലൂടെ ഏകദേശം 450 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ക്ക് 20,000 കോടി രൂപ നഷ്‌ടമായതായി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് പാർലമെൻ്റില്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം 2,000-ത്തിലധികം ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗെയിമുകള്‍ക്ക് അഡിക്‌റ്റായി പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ യുവാക്കള്‍ വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയും വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ നിമയം പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്.

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ട് പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ തടയുന്നതിനും പുതിയ ഗെയിമിംഗ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഈ നിയമം സഹായിക്കുന്നു. ഐടി മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം നിര്‍മിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും പരിഗണിക്കും.

തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിംഗ് നിരോധിക്കുകയും സിക്കിം, നാഗാലാൻഡ് പോലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റർ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം തടയുന്നതിന് വിദേശ ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കുമെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്‌ണന്‍ വെള്ളിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിംഗ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം രണ്ട് ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ, ഇവർ പാർട്ടി വിടുമോ? കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയം

ന്യൂഡല്‍ഹി: പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ആപ്പുകള്‍ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ബില്ലിന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു അംഗീകാരം നല്‍കിയതോടെ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. ഇനി മുതല്‍, പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം, പരസ്യം എന്നിവ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചു. ദ് പ്രോമോഷന്‍ ആന്‍ഡ് റെഗുലേഷന്‍ ഓഫ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ബില്ല് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച ലോക്‌സഭയിലും വ്യാഴാഴ്‌ച ലോക് സഭയിലും പാസാക്കിയിരുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ നിയമനിർമാണത്തിന് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു അംഗീകാരം നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ പണമിടപാട് ഗെയിമിങ്ങിനുള്ള സമ്പൂർണ നിരോധനം നിയമമായി. ഡ്രീം11, എംപിഎൽ, പോക്കർബാസി പോലുള്ള ജനപ്രിയ ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിയൽ-മണി ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ നിരോധനമുണ്ടാകും. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്‍കുന്ന പരസ്യം, പ്രത്യേക ഓഫർ, പ്രവർത്തനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇതോടെ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളുടെ പിന്നില്‍ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള്‍, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിയമം പാസാക്കിയത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വാതുവെപ്പുകള്‍ക്ക് ശിക്ഷയും പിഴയും ഏര്‍പ്പെടുത്തും. സെലിബ്രിറ്റികള്‍ പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളുടെ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതും നിയമം നിരോധിക്കുന്നു. ആപ്പുകള്‍ പരസ്യം ചെയ്‌താല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം വരെതടവും 50 ലക്ഷം വരെ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. കുറ്റം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മുന്ന് മുതല്‍ 5 വർഷം വരെ തടവും 2 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധനം വരുന്ന ജനപ്രിയ മണി ഗെയിമുകള്‍

  • Dream11
  • A23 Rummy and A23 Poker
  • Mobile Premier League (MPL)
  • Others apps
  • My11Circle
  • Howzat
  • SG11 Fantasy
  • Probo
  • Zupee
  • WinZO
  • Games24x7
  • Junglee Games
  • PokerBaazi
  • GamesKraft (RummyCulture)
  • PokerBaazi

മണി ഗെയിമിങ്ങ് വഴി നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് 2000 കോടി രൂപ

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗെയിമുകളിലൂടെ ഏകദേശം 450 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ക്ക് 20,000 കോടി രൂപ നഷ്‌ടമായതായി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് പാർലമെൻ്റില്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം 2,000-ത്തിലധികം ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗെയിമുകള്‍ക്ക് അഡിക്‌റ്റായി പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ യുവാക്കള്‍ വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയും വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ നിമയം പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്.

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ട് പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ തടയുന്നതിനും പുതിയ ഗെയിമിംഗ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഈ നിയമം സഹായിക്കുന്നു. ഐടി മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം നിര്‍മിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും പരിഗണിക്കും.

തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിംഗ് നിരോധിക്കുകയും സിക്കിം, നാഗാലാൻഡ് പോലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റർ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം തടയുന്നതിന് വിദേശ ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കുമെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്‌ണന്‍ വെള്ളിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമിംഗ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം രണ്ട് ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ, ഇവർ പാർട്ടി വിടുമോ? കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയം

For All Latest Updates

TAGGED:

LIST OF BANNED MONEY GAMING APPONLINE GAMING REGULATION BILL 2025ONLINE MONEY GAME BAN INDIADREAM11 MPLONLINE MONEY GAMING BAN LAW

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.