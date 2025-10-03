ഓണ്ലൈന് ഗെയിമിനിടെ മകള് നേരിട്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടന് അക്ഷയ് കുമാര്
ഡിജിറ്റല് ലോകത്ത് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്ത്താന് സ്കൂളുകളില് സൈബര് വിദ്യാഭ്യാസം നിര്ബന്ധമായും ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന് അക്ഷയ് കുമാര് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
Published : October 3, 2025 at 5:46 PM IST
മുംബൈ: സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് കുട്ടികള്ക്ക് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായി വളരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാര്. മുംബൈയിലെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സൈബര് അവബോധ മാസം 2025-ന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് സംസാരിക്കവെയാണ്, തന്റെ 13 വയസ്സുള്ള മകള്ക്ക് ഓണ്ലൈനില് നേരിടേണ്ടിവന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവം താരം പങ്കുവെച്ചത്.
സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് തെരുവുകളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കാള് വേഗത്തില് വളരുകയാണെന്നും, കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാന് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കി സജ്ജരാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അക്ഷയ് കുമാര് പറഞ്ഞു.
ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തന്റെ വീട്ടില് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഓര്ത്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയ് കുമാര് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കിയത്.
'ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പ് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നിങ്ങളറിയണം. എന്റെ മകള് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുകയായിരുന്നു. ചില വീഡിയോ ഗെയിമുകള് നമുക്ക് അപരിചിതരായ ആളുകളുമായി ചേര്ന്ന് കളിക്കാന് കഴിയും. കളിക്കുന്നതിനിടയില് മകള്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം വന്നു, 'നിങ്ങള് ആണോ പെണ്ണോ?' എന്ന്. അവള് 'പെണ്ണ്' എന്ന് മറുപടി നല്കി. പിന്നാലെ വന്ന സന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: 'നിങ്ങളുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള് അയച്ചുതരാമോ?'- അക്ഷയ് കുമാര് വെളിപ്പെടുത്തി.
'മകള് ഉടന് കംപ്യൂട്ടര് ഓഫാക്കി അവളുടെ അമ്മയോട് ചെന്ന് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതും സൈബര് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇത്തരം അനുഭവം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കിലെടുത്ത്, ഡിജിറ്റല് ലോകത്ത് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്ത്താന് സ്കൂളുകളില് സൈബര് വിദ്യാഭ്യാസം നിര്ബന്ധമായും ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന് അക്ഷയ് കുമാര് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്രയില് ഏഴാം, എട്ടാം, ഒന്പതാം, പത്താം ക്ലാസുകളില് ആഴ്ചയിലൊരിക്കല് ഒരു 'സൈബര് പീരിയഡ്' കൊണ്ടുവരണം. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികള്ക്ക് സൈബര് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് നല്കണം. ഈ കുറ്റകൃത്യം തെരുവ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കാള് വലുതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങള്ക്കെല്ലാം അറിയാം. ഈ കുറ്റകൃത്യം തടയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും അക്ഷയ് കുമാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് പരമ്പരാഗത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ അതിവേഗം മറികടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, കുട്ടികള്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നത് അവരുടെ ഭാവിക്കായി നിര്ണായകമാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, പൊലീസ് ഡയറക്ടര് ജനറല് രശ്മി ശുക്ല, മുതിര്ന്ന ഐപിഎസ് ഓഫീസര് ഇഖ്ബാല് സിംഗ് ചഹല്, നടി റാണി മുഖര്ജി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.