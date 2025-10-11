അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു; ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെയാണ് എട്ട് ദശലക്ഷം ഫോളേവേഴ്സുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത്. ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഇത്തരം നടപടിയെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തുന്നുവെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി.
Published : October 11, 2025 at 10:47 AM IST
ലഖ്നൗ: എംപിയും ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായ അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചതായി ആരോപണം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെയാണ് എട്ട് ദശലക്ഷം ഫോളേവേഴ്സുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത്.
ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഇത്തരം നടപടിയെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തുന്നുവെന്നും ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി പാർട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും പാർട്ടി അനുയായികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് വിവിധ നേതാക്കൾ
അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി വക്താവ് ഫഖ്രുൽ ഹസൻ ചന്ദ് പറഞ്ഞു. "ബിജെപി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പ്രതിഷേധ ശബ്ദങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്താൻ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി തുടർന്നും എതിർക്കും"- ഫഖ്രുൽ ഹസൻ ചന്ദ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पे हमला है भाजपा की सरकार देश मे आघोषित आपातकाल लगाये है जहाँ विरोध मे उठने वाली हर आवाज़ को भाजपा दबा देना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का… pic.twitter.com/0taAcZDjQQ— Fakhrul Hasan Chaand (@chaandsamajwadi) October 10, 2025
അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത് അപലപനീയമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനെതിരായ ആക്രമണവുമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടറി രാജീവ് റായ് പറഞ്ഞു. "ഭരണകക്ഷിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്" - രാജീവ് റായ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫേസ്ബുക്ക് അതിൻ്റെ പരിധി ലംഘിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടുവെന്നും യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജ് അവർ മരവിപ്പിച്ചതെന്നും ലഖ്നൗ നോർത്ത് എംഎൽഎ പൂജ ശുക്ല പറഞ്ഞു. "ഇതൊരു സാധാരണ അക്കൗണ്ടല്ല. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ശബ്ദമായ അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് അതിൻ്റെ അതിരുകൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഫേസ്ബുക്കിന് ജനാധിപത്യത്തെ നിശബ്ദമാക്കാൻ കഴിയില്ല. സമാജ്വാദി അനുയായികളെ, ഫേസ്ബുക്കിനെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്! ഇത്തരം അഹങ്കാരം അനുവദിക്കില്ല" - പൂജ ശുക്ല എക്സിൽ കുറിച്ചു.
FACEBOOK द्वारा देश पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता,उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री @yadavakhilesh जी का अकाउंट ब्लॉक करना ना सिर्फ़ निंदनीय हैं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी चोट है।— Rajeev Rai (@RajeevRai) October 10, 2025
अगर ये देश की सत्ता पक्ष के इसारे पर हुआ है तो ये…
അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ശബ്ദം ഫേസ്ബുക്ക് അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവായ പവൻ പാണ്ഡെയും രംഗത്ത് എത്തി. കമ്പനി അതിരുകളെ മാനിക്കണമെന്ന് പവൻ പാണ്ഡെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം 2025 ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തേജസ്വി യാദവ് നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. വോട്ടുകൊള്ളയ്ക്കും ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടിനുമെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ അഖിലേഷ് യാദവ് പങ്കുചേർന്നിരുന്നു. അഖിലേഷ് യാദവിനെ 'ഉറച്ച സഖ്യകക്ഷി'യെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു.
(WITH PTI INPUTS)
ALSO READ: ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ധാരണ ഉടനെന്ന് സൂചന, നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികാസമര്പ്പണം ആരംഭിച്ചു