ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025; "ഇന്ത്യ- പാക് മത്സരം പ്രശ്‌നമല്ല", പ്രധാനപ്പെട്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് അജിത് പവാർ

പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ പാക് മത്സരം അനുവദിക്കരുതെന്ന ശിവസേന എംപി(യുബിടി) സഞ്ജയ് റാവത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെയാണ് വിമർശിച്ചത്.

Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 1:59 PM IST

പൂനെ: ഏഷ്യ കപ്പ് ടൂർണമെൻ്റിലെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പാക് മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ മഹാരാഷ്‌ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ. പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ പാക് മത്സരം അനുവദിക്കരുതെന്ന ശിവസേന എംപി(യുബിടി) സഞ്ജയ് റാവത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെയാണ് വിമർശിച്ചത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ പ്രാധാന്യമുള്ള തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന വോട്ട് മോഷണത്തിൽ വസ്‌തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും അജിത് പവാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരം പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അതിനാലാണ് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകളായി വോട്ട് മോഷണമായിരുന്നു ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വസ്‌തുതാപരമായ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണമാണത്. 35 വർഷമായി ഞങ്ങൾ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലുണ്ട്. അത്തരമൊരു കാര്യം സാധ്യമല്ല". അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു.

"പാകിസ്ഥാനുമായി വ്യാപാര ഇടപാടുകളോ കായിക ഇടപാടുകളോ പാടില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ തീവ്രവാദത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റിനോട് അഭിനിവേശമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് കാണികൾ മത്സരം കാണും. അതിനാലാണ് രണ്ട് കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും നിലനിൽക്കുന്നത്." അജിത് പവാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കരുതുന്നെന്നും മത്സരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെ തള്ളിക്കളയരുതെന്നും. പവാർ ശനിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

വോട്ട് ചോർന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ലെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു. "ചില വിവരങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം പങ്കുവെച്ചു. പിന്നീട് അത് തെറ്റായ വിവരമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത് വ്യാജ പ്രചരണമാണ്. പക്ഷേ അത് വിജയിക്കില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ചിലർ പ്രതിപക്ഷവുമായി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു, പിന്നീട് അത് തെറ്റായ വിവരമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു." അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു.

2025 ലെ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ പാക് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് ബിസിസിഐയുടെ അഭിപ്രായത്തെ കോൺഗ്രസ് എംപി മാണിക്കം ടാഗോർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് അജിത് പവാറിൻ്റെ വിമർശനം.

