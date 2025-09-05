അജിത് പവാറും സോളാപൂരിലെ കർമല ഡിഎസ്പി അഞ്ജന കൃഷ്ണയും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു.
Published : September 5, 2025 at 9:11 PM IST
മുംബൈ: മലയാളി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ശകാരിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ. സോളാപ്പൂർ ജില്ലയിലെ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അജിത് പവാർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ശകാരിച്ചതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. സോളാപൂരിലെ കർമല ഡിഎസ്പി അഞ്ജന കൃഷ്ണയും അജിത് പവാറും തമ്മിലാണ് വാഗ്വാദം ഉണ്ടായത്.
ഇതോടെ സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. സോളാപ്പൂരിലെ മാധ താലൂക്കിലെ കുർദു ഗ്രാമത്തിൽ അനധികൃത ഖനനം നടക്കുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡിഎസ്പി അഞ്ജന കൃഷ്ണ സംഘത്തോടൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തിയത്.
എന്നാൽ നടപടികൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമിടെ പ്രദേശവാസികളും പൊലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു. ഖനന പ്രവർത്തനം തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രദേശവാസികളും എൻസിപി പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ എൻസിപി പ്രവർത്തകനായ ബാബ ജഗ്താപ് അജിത് പവാറിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചെന്നും മലയാളി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ഫോൺ കൈമാറിയതായും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആളെ മനസിലായില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക ഫോണിൽ വിളിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കൃഷ്ണയും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നതായി ആരോപിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖനനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കർഷക നേതാവ് അതുൽ ഖുസെ പവാറിൻ്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തക അഞ്ജലി ദമാനിയയും പവാറിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. "ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ?" അഞ്ജലി ദമാനിയ ചോദിച്ചു.
പവാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് എൻസിപി വക്താവ് ആനന്ദ് പരഞ്ജ്പെ പറഞ്ഞു. അജിത് പവാർ പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. വീഡിയോ യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണ്." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാർ ജോലി തടസപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വില്ലേജ് റവന്യൂ ഓഫിസർ പ്രീതി ഷിൻഡെ പ്രദേശവാസികൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. ഇരുപത് ഗ്രാമീണർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ എൻസിപി പ്രവർത്തകരായ ബാബ ജഗ്താപ്, നിതിൻ മാലി, സന്തോഷ് കാപ്രെ, അന്ന ധനെ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചില എൻസിപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതായും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് .
മലയാളിയായ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ
സോളാപൂർ ജില്ലയിലെ കർമ്മലയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസാണ് (ഡിഎസ്പി) അഞ്ജന കൃഷ്ണ വിഎസ്. സത്യസന്ധതയ്ക്കും കൃത്യതയ്ക്കും പേരുകേട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ 2022 ലെ ഐപിഎസ് ബാച്ചിലെ അംഗമായിരുന്നു. യുപിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ 355 റാങ്ക് നേടിയാണ് അഞ്ജന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്വദേശിയാണ് അഞ്ജന.
ALSO READ: "ആരും പേടിക്കേണ്ട", അമേരിക്കയുടെ താരിഫില് ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പിയൂഷ് ഗോയൽ