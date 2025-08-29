ലഖ്നൗ: ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികള് വേണമെന്ന ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ പരിഹസിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് അജയ് റായ്. ഈ ആശയത്തിൽ മോഹൻ ഭഗവത് ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം ആർഎസ്എസ് അംഗങ്ങളോട് വിവാഹം കഴിക്കാനും അത് പിന്തുടരാനും ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് റായ് പറഞ്ഞു. സംഘത്തിൽ എല്ലാവരും അവിവാഹിതരായിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്നും റായ് പറഞ്ഞു.
"മോഹൻ ഭഗവത് ജി ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ആർഎസ്എസ് അംഗങ്ങൾക്കും വിവാഹം കഴിക്കാനും അതുപോലെ കുട്ടികളെ വളര്ത്താനുമുള്ള നിര്ദേശം നല്കണം. സംഘത്തിൽ എല്ലാവരും അവിവാഹിതരായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതും ശ്രദ്ധയില് എടുക്കണം"- അജയ് റായ് പരിഹസിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആർഎസ്എസിൻ്റെ ശതാബ്ധി ആഘോഷങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത് ഈ പരമാര്ശം നടത്തിയത്. മതപരിവർത്തനം, അനധികൃത കുടിയേറ്റം, കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്ക് എന്നിവയാണ് ജനസംഖ്യാ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളിലാണെന്നും ഇത് രാജ്യത്ത് വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാനയം രാജ്യത്തിന് അനുഗ്രഹവും ഭാരവുമാകാം. അതിനാൽ, ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിതവും എന്നാൽ പര്യാപ്തവുൃമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും മൂന്ന് കുട്ടികൾ വേണം.
ശരിയായ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയും മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കും. മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അഹംഭാവം നിയന്ത്രിക്കാനും പഠിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"മൂന്ന് കുട്ടികളെന്നത് രാജ്യത്തിനായുള്ള ഒരു ദർശനമാണ്. രണ്ടാമതായി ഇതില് വളരെയേറെ ആശങ്കയുമുണ്ട്. ഒരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല് ജനസംഖ്യ ഒരു ആസ്തിയാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു പക്ഷേ ഭാരവുമാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ നയവും ഇത് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു അത് പോലെ മറുവശത്ത് നിന്നു നോക്കുമ്പോള് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്ധന ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ മൂന്ന് കുട്ടികളില് കൂടരുത്. അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം" - ഭഗവത് പറഞ്ഞു.
2027 ലെ സെൻസസിനായി സര്ക്കാര് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകജനസംഖ്യയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമീപകാല റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജനനനിരക്ക് 2.1 എന്ന ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ 1.9 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ 75-ാം വയസിൽ വിരമിക്കണമെന്ന ആർഎസ്എസ് മേധാവിയുടെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചും അജയ് റായ് പ്രതികരിച്ചു. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മാറ്റിനിർത്താൻ ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും മുമ്പും ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"പ്രായപരിധി അവരുടെ ആളുകള്ക്ക് മാത്രമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽ.കെ. അദ്വാനിയെയും എം.എം. ജോഷിയെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് മാർഗദർശക് മണ്ഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സമയം വന്നപ്പോൾ പ്രായം പ്രശ്നമല്ലതായി. അതിനാൽ ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പായി ഇത് കാണേണ്ടിവരും. പൊതുജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തിയും കാണുന്നുണ്ട്" - കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.
