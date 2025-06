ETV Bharat / bharat

ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം; എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി, നിരവധി സർവീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി - VOLCANIC ERUPTION IN INDONESIA

Villagers watch the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki as seen from Talibura village in Sikka, East Nusa Tenggara, on June 17, 2025 ( AFP )