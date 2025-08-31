ന്യൂഡൽഹി: എഞ്ചിന് തീപിടിച്ചെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഇൻഡോറിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ എ 320 നിയോ വിമാനമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനത്തിൻ്റെ വലത് എഞ്ചിനിൽ തീ പിടിച്ചെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അടിയന്തര ലാൻഡിങ് എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 6.15 നാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയതെന്നും തൊണ്ണൂറിലധികം പേർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വിമാനം നിലവിൽ പരിശോധനയിലാണെന്നും എയർഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
'ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡോറിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 2913 വിമാനം പറന്നുയർന്ന് അധികം താമസിയാതെ ഡൽഹിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. എഞ്ചിനിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി കോക്ക്പിറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് സൂചന ലഭിച്ചതിനാലാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്."- എയർഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.
സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങിന് തീരുമാനിച്ചത്. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. എ 320 നിയോ വിമാനം മുപ്പത് മിനിറ്റിലധികം ആകാശത്ത് പറന്നതിനു ശേഷം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കിയതായി ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഉടൻ തന്നെ ഇൻഡോറിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എയർ സേഫ്റ്റി റെഗുലേറ്റർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർലൈൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ജൂൺ 12ന് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം നടന്നതിനു ശേഷം നിരവധി സാങ്കേതിക തകരാറുകള് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് 787 വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 169 ഇന്ത്യക്കാരും 52 ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒരു കനേഡിയൻ പൗരനും 7 പോർച്ചുഗീസുകാരും ഉൾപ്പെടെ 241 പേർ മരിച്ചിരുന്നു.
ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും ഈ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ വിശ്വാസ് മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പത്തനംതിട്ട പുല്ലാട് സ്വദേശിനിയായ രഞ്ജിതയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
