ആശങ്കയുടെ മുള്മുനയില്! കൊളംബോ- ചെന്നൈ എയര് ഇന്ത്യ വിമാനത്തില് പക്ഷിയിടിച്ചു; സംഭവം പറന്നിറങ്ങവെ
158 യാത്രക്കാരുമായി വന്ന വിമാനത്തിലാണ് പക്ഷിയിടിച്ചത്.
Published : October 7, 2025 at 2:31 PM IST
ചെന്നൈ: കൊളംബോയില് നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്ന എയര് ഇന്ത്യ വിമാനത്തില് പക്ഷിയിടിച്ചു. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാന്ഡ് ചെയ്തു. 158 യാത്രക്കാരുമായി വന്ന വിമാനത്തിലാണ് പക്ഷിയിടിച്ചതെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ മടക്കയാത്ര റദ്ദാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് (ഒക്ടോബര് 07) സംഭവം.
വിമാനത്തില് നിന്ന് യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി. തുടര്ന്ന് എയര് ഇന്ത്യയുടെ എഞ്ചിനിയര്മാര് വിശദമായ പരിശോധനകള് നടത്തിയ സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് എയര്ലൈന് മടകക്കയാത്ര റദ്ദാക്കിയതായും അധികൃതര് അറിയിച്ചു. വിമാനത്തില് പോകേണ്ടിയിരുന്ന 137 യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തില് കൊളംബോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
അടുത്തിടെ കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുയര്ന്ന എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് വിമാനത്തിന്റെ ബേയിലേക്ക് മാറ്റിയ വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തി. വിമാനത്തിന് കേടുപാടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാവിലെ 6.30 ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് 45 മിനിറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചിറക്കിയത്. 180 ഓളം യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രക്കാര്ക്കായി പിന്നീട് മറ്റൊരു വിമാനം ഏര്പ്പാട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അടുത്തിടെ എയർ ഇന്ത്യ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനത്തിന്റെ റാം എയർ ടർബൈൻ (റാറ്റ്) പറക്കലിനിടെ പുറത്തേക്കു വന്നത് യാത്രക്കാരില് ആശങ്ക പടര്ത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കി. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 4) അമൃത്സറിൽ നിന്നും ബർമിങ്ങാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എഐ117 വിമാനം ലാന്ഡിംഗിന് മുന്പ് 400 അടി ഉയരത്തില് വച്ചാണ് റാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്.
വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാന്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് നടത്തി.
റാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോള്
റാം എയര് ടര്ബൈന് (Ram Air Turbine – RAT) എന്നത് വിമാനങ്ങളിലെ അപകടഘട്ടങ്ങളില് വൈദ്യുതി ഉറവിടം (emergency power source) ആണ്. വിമാനത്തിലെ എല്ലാ വൈദ്യുതി സ്രോതസുകളും പ്രവര്ത്തനരഹിതമാകുമ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന്റെ അടിയില് നിന്ന് റാറ്റ് തനിയേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്.
റാം എയർ ടർബൈൻ വിമാനത്തിൽ എഞ്ചിനുകൾ ഓഫ് ആയാലോ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചാലോ സ്വയം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറിയ കാറ്റാടിയാണ്. ജനറേറ്ററും എപിയുവും (ആക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ്) ബാറ്ററികളും തകരാറിലാകണം (total electrical failure) എങ്കില് മാത്രമേ റാറ്റ് പ്രവര്ത്തിക്കുകയുള്ളു.
ഇത് വിമാനത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ വരുന്ന കാറ്റിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള വൈദ്യുതി മാത്രമേ റാറ്റിന് നൽകാനാകൂ. അതിലൂടെ വിമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങൾ വിമാനത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. ആശയവിനിമയം ഇന്സ്ട്രമെന്റ്സ് മുതലായവ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായി നിലനിര്ത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
എന്നാല് മറ്റു വിമാനങ്ങളിലേത് പോലെ പൈലറ്റുമാര് വിചാരിച്ചാല് ഡ്രീംലൈനര് വിമാനത്തിലെ റാറ്റ് സംവിധാനം പുറത്തേക്ക് വരുത്താന് കഴിയില്ല. അപകട ഘട്ടത്തിൽ തനിയെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അടുത്തിടെ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിലും നിലംപതിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് റാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് റാറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാലും വിമാനത്തിന് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല.
Also Read:400 അടി ഉയരത്തില് വൈദ്യുതി ഓഫായി, എയര് ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ റാറ്റ് പുറത്തേക്ക്; ഞെട്ടലോടെ യാത്രക്കാര്