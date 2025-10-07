ETV Bharat / bharat

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നൽകിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയാത്തവരെ ആക്രമിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കൂടെ നിർത്തുക സംഘപരിവാർ രീതി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റേത് മൗനാനുവാദം നൽകുന്ന സമീപനമെന്നും വിമർശനം.

CJI ATTACK ailu lawyers protest supreme court
AILU Protest over CJI Attack in front of Supreme Court (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 4:09 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ്‌ ജസ്‌റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ, ആർഎസ്എസ് പരിപാടിയിലേയ്‌ക്കുള്ള ക്ഷണം അമ്മ നിരസിച്ചതിലുള്ള വിദ്വേഷമെന്ന് അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്‌സ് യൂണിയൻ. ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നൽകിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും കൂടെ നിർത്താൻ കഴിയാത്തവരെ ആക്രമിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കൂടെ നിർത്താനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിയ്‌ക്കുന്നതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനും ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്‌സ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധിയുമായ അഡ്വ. സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയദശമിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആർഎസ്എസ് നൂറാം വാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് ചീഫ്‌ ജസ്‌റ്റിസിൻ്റെ അമ്മയ്‌ക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അംബേദ്‌കറൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആ ക്ഷണം നിരസിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം കോടതി തുറന്ന ആദ്യദിനം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തെ യാദൃശ്ചികമായി കാണാനാവില്ല.

CJI ATTACK ailu lawyers protest supreme court
The letter Kamal Gavai wrote rejecting RSS Invitation (IANS) (IANS)

കോടതി ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ കീഴിലാണെന്ന് കാണിയ്‌ക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. ഇതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളെ അടക്കം കൂടെ നിർത്താൻ ശ്രമിയ്‌ക്കുകയാണ്. ഇതിന് തയ്യാറാവാത്തവരെ ആക്രമിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് സംഘപരിവാർ രീതി. നിലപാടുകള്‍ അടിയറ വയ്‌ക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പലപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദവികളിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്" എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"സംഭവത്തിൽ നടപടി വേണ്ടെന്ന് ചീഫ്‌ ജസ്‌റ്റിസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു വ്യക്തിയ്‌ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണമല്ല, ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയ്‌ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണമായാണ് ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്തവർ ഇന്ന് മൗനത്തിലാണ്.

നടപടി എടുക്കാൻ പൊലീസിനും സ്‌റ്റേറ്റിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പരസ്യമായി നടന്ന, സിസിടിവി ഉള്‍പ്പെടെ എല്ല തെളിവുകളുമുള്ള വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാത്തതെന്നും" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഇന്നലെ രാവിലെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ വൈകുന്നേരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. നിയമ മന്ത്രി ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന് മൗനാനുവാദം നൽകുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും" അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഒരു ദളിത് രാഷ്‌ട്രപതിയെ രാജ്യത്തിന് നൽകി എന്ന് പറയുന്ന അതേ സർക്കാരാണ് ഒരു ദളിത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇത് നിലപാടുകളിലെ പൊള്ളത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകരായ അനിൽ ചൗഹാൻ, സുനിൽ കുമാർ, സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് സുപ്രീം കോടതിയ്‌ക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോയിൽ വിഷ്‌ണു വിഗ്രഹം പുനർനിർമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ അഭിഭാഷകന്‍ ഷൂ എറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. 'സനാതന ധർമ്മത്തോടുള്ള അനാദരവ് ഇന്ത്യ സഹിക്കില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അഭിഭാഷകന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചത്.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ അഭിഭാഷകനെ കോടതി മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. സംയമനത്തോടെയാണ് ചീഫ്‌ ജസ്‌റ്റിസ് സംഭവത്തെ നേരിട്ടത്. സംഭവത്തിന് ശേഷവും സെഷൻ തുടർന്നു. കോടതി നടപടികൾക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റ് തടസമുണ്ടായതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

