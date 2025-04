ETV Bharat / bharat

ഈ ഗ്രാമീണ വിദ്യാലയത്തില്‍ ഇനി പഠിപ്പിക്കുക എഐ അധ്യാപിക, പുത്തന്‍ ടീച്ചറെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ - STUDENTS LEARN FROM AI TEACHER

AI Teacher Echo Comes To The Rescue Of Schoolchildren In Uttarakhand's Last Mile Village Jajar Chingri ( ETV Bharat )