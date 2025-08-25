ETV Bharat / bharat

ബജാജ് അലയന്‍സ് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സുകാര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ ആശുപത്രികളില്‍ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കില്ല, നിര്‍ദ്ദേശവുമായി എഎച്ച്പിഐ - STOP PROVIDING CASHLESS TREATMENT

കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാകാതിരിക്കണമെങ്കില്‍ കമ്പനി തങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും അസോസിയേഷന്‍

AHPI Bajaj Allianz Association of Healthcare Providers Care Health Insurance
AHPI asks hospitals to stop providing cashless treatment for Bajaj Allianz policyholders (ETV file)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2025 at 8:50 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തമാസം ഒന്നുമുതല്‍ ബജാജ് അലയന്‍സ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഉടമകള്‍ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നല്‍കരുതെന്ന് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ പ്രൊവൈഡേഴ്‌സ്. 15,200 ലേറെ ആശുപത്രികളുടെ സംഘടനയാണിത്. ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ആശുപത്രികളിലാണ് പോളിസി ഉടമകള്‍ക്ക് സേവനം ഇതോടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്.

ആശുപത്രികളുടെ നിരക്ക് തിരികെ നല്‍കലില്‍ ബജാജ് അലയന്‍സ് കൃത്യത പുലര്‍ത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി. വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വൈദ്യ ചെലവിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നിരക്ക് നല്‍കാനാണ് കമ്പനി തയാറാകാത്തത്. നികുതി അടക്കം കുറയ്ക്കാനും ആശുപത്രികള്‍ക്ക് മേല്‍ ബജാജ് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും അസോസിയേഷന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഏതാണ്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടെന്നും അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കമ്പനി ഏകപക്ഷീയമായി നടത്തുന്ന വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകളിലും അസോസിയേഷന്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പല വട്ടം ഇത് സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ബജാജിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അസോസിയേഷന്‍ മേധാവി ഗിരിധര്‍ ഗ്യാനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആശുപത്രി ചെലവുകള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം എട്ട് ശതമാനം വരെ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 22ന് കെയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിനും അസോസിയേഷന്‍ സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇനിയും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അംഗ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് കെയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി ഉടമകളുടെയും സൗജന്യ ചികിത്സ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അസോസിയേഷന്‍ പറയുന്നു.

വര്‍ഷാ വര്‍ഷം മരുന്നുകളുടെ വില, ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവ് എന്നിവ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്നതായും അസോസിയേഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം നൈപുണ്യമുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്കും മികച്ച വേതനം നല്‍കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ കാലഹരണപ്പെട്ട ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി നയങ്ങളാണ് കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. വീണ്ടും നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല.

കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാകാതിരിക്കണമെങ്കില്‍ കമ്പനി തങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും അസോസിയേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികളിലെ ക്ലെയിമുകള്‍ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി കണ്ടെത്തുന്ന ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടുക എന്ന രീതിയാണ് ആദ്യത്തേത്. ഇത് പോളിസി ഉടമയ്‌ക്ക് ചെലവുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പണ രഹിത ചികിത്സ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പോളിസി മൂല്യം വരെയുള്ള ചെലവുകള്‍ ആശുപത്രി നല്‍കുന്നു.

ചികിത്സയുടെ ചെലവ് മുന്‍കൂറായി നല്‍കുകയും പിന്നീട് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തില്‍, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റലിനായി തെരയുക. നിങ്ങൾ അവിടെയെത്തുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക.

