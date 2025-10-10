ETV Bharat / bharat

ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചാറ്റ് ചെയ്‌തത് വനിത പൊലീസുകാരിയോട്; 'ഹണി ട്രാപ്പില്‍' കുരുങ്ങി സ്ഥിരം കുറ്റവാളി, അഹമ്മദാബാദില്‍ സിനിമ സ്‌റ്റൈൽ അറസ്റ്റ്

14 കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ തൗഫിഖ് സാലിംഭായ് ഷെയ്ഖ് എന്നയാള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൊലീസ് വ്യത്യസ്‌ത നീക്കം നടത്തിയത്. ഒടുവില്‍ ഇയാള്‍ പൊലീസിൻ്റെ വലയില്‍ വീഴുകയും ചെയ്‌തു.

AHMEDABAD POLICE SET HONEY TRAP AHMEDABAD HONEY TRAP Criminal Cases
The police arrested the suspect through honey trap. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അഹമ്മദാബാദ്: ഹണി ട്രാപ്പിലൂടെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. അഹമ്മദാബാദ് സിറ്റി പൊലീസിലെ ഡാനിലിംഡ സംഘമാണ് വ്യത്യസ്‌ത നീക്കത്തിലൂടെ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായ തൗഫിഖ് സാലിംഭായ് ഷെയ്ഖിനായാണ് പൊലീസിൻ്റെ സിനിമ സ്റ്റൈല്‍ നീക്കം. നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ പ്രതിയാണ് തൗഫിഖ് സാലിംഭായ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതുവരെ 14 ഗുരുതരമായ കേസുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് തവണ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. 2025 ജൂൺ 15 ന്, തൗഫിഖ് സാലിംഭായ് ഷെയ്ഖും മറ്റ് രണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ ഡാനിലിംഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ആക്രമണ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. പ്രതിയായ തൗഫിഖ് നരോൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേയും പ്രതിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

പൊലീസ് തന്ത്രം

അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ 14 കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായതിനാൽ, ഡാനിലിംഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സാങ്കേതിക, നിരീക്ഷണ സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടാൻ തന്ത്രമൊരുക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് വേഷംമാറി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തി. കൂടാതെ, വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് അവർ സബർമതി നദീതീരത്ത് കാണാനായി പദ്ധതിയിട്ടു. പ്രതി വരാമെന്ന് സമ്മതം അറിയിച്ചു. ഈ ഉറപ്പിനു മേൽ പൊലീസ് സംഘം അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ നടത്തി.

ബുധനാഴ്‌ച സബർമതി നദീതീരത്തിന് സമീപം തൗഫീഖ് ഷെയ്‌ഖ് എത്തി. വേഷം മാറിയാണ് വനിത പൊലീസെത്തിയത്. സംശയം ഒന്നും തോന്നാത്ത പ്രതി വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് തൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ ഉടൻ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറുകയും പ്രതിയുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇവർ യാത്ര ചെയ്‌ത വണ്ടിയ്‌ക്കു പിന്നാലെ സഹ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്ര തുടങ്ങി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പൊലീസ് സംഘം തൗഫിഖ് ഷെയ്ഖിനെ പിന്നാലെ എത്തി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായതിനാൽ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം കിട്ടാഞ്ഞത് പൊലീസിന് ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കി.

പ്രതിയുടെ ക്രിമിനൽ ചരിത്രം

അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്കെതിരെ ആക്രമണം, പിടിച്ചുപറി, കവർച്ച, മോഷണം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ തുടങ്ങിയ 14 കേസുകൾ മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തി, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, ഒരു ആക്റ്റിവ, 2,500 രൂപ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായ തൗഫിഖ് സാലിംഭായ് ഷെയ്ഖിനൊപ്പം മറ്റ് പ്രതികളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രതികളുടെ പേരുകളും വിലാസങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

Also Read: എഐ ഉപയോഗിച്ച് സഹപാഠികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ നിർമിച്ചു; ഐഐഐടി വിദ്യാർഥി അറസ്‌റ്റിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABADPOLICE HONEY TRAPLATEST NEWS IN MALAYALAMഹണി ട്രാപ്പ്AHMEDABAD POLICE SET HONEY TRAP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.