ETV Bharat / bharat

എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടം; 211പേരെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, 189 മൃതദേഹങ്ങൾ കൈമാറി - PLANE CRASH DNA TESTING

Family members mourn during the funeral of 63-year-old Narshibhai Sagpariya a victim of the Ahmedabad Air India plane crash, in Rajkot on Thursday ( IANS )