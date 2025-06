ETV Bharat / bharat

ആദ്യം തീ ഗോളമായി, പിന്നാലെ എരിഞ്ഞടങ്ങി എയര്‍ ഇന്ത്യ ബോയിങ് 787 വിമാനം, നോവായി 242 യാത്രക്കാർ - AHMEDABAD PLANE CRASH

In this combo of images, a London-bound Air India plane crashes moments after taking off from the Ahmedabad airport, Thursday, June 12, 2025. ( PTI )