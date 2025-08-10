അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ബോയിങ് കമ്പനിക്കും എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കുമെതിരെ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായ ബ്ലീസി അലൻ എന്ന നിയമ സ്ഥാപനം വഴിയാണ് അറുപത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബീസ്ലി അലൻ നിമയസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വ്യോമയാന അഭിഭാഷകനായ മൈക്ക് ആൻഡ്രൂസ് അഹമ്മദാബാദിലെ അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വഡോദരയിലെത്തി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു.
അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉത്പന്നത്തിന്മേലുള്ള തകരാർ സംബന്ധിച്ച ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മൈക്ക് ആൻഡ്രൂസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതൽ നിയമ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാൻ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ളതായും ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞു.
അഭിഭാഷകർക്കും നിയമ വിദഗ്ധർക്കും കൂടുതൽ നിയമ സാധുതകൾ തേടാനുള്ള തരത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡറിൻ്റെയും കോക്ക്പിറ്റ് വോയ്സ് റെക്കോർഡറിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആൻഡ്രൂസ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എയർ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
അതേസമയം എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കാനായി വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച തള്ളിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാന കമ്പനിയെ മാത്രം നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു കമ്പനികൾക്കെതിരെയും ഹർജി നൽകാത്തത് എന്ന് അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു.
തങ്ങളും സ്ഥിരമായി വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു എയർലൈനിനെ തകർക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എയർ ഇന്ത്യയിലെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ, അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ജൂലൈയിൽ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച്, സമഗ്ര സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ 1937 ലെ വിമാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതുമായ റിപ്പോർട്ടിങ് സംവിധാനം കൊണ്ടു വരണമെന്നും ഡിജിസിഎയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. 1999-ലെ AI-171 വിമാനാപകടത്തിൽ ഉണ്ടായ നിയമ സാധുതകളെ മുൻനിർത്തി നഷ്ട പരിഹാരം നൽകാൻ എയർ ഇന്ത്യയോട് നിർദേശിക്കണമെന്നും പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
2025 ജൂൺ 12 നാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് 787 വിമാനം അപകടത്തിൽ പെടുന്നത്. 169 ഇന്ത്യക്കാരും 52 ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒരു കനേഡിയനും 7 പോർച്ചുഗീസുകാരും ഉൾപ്പെടെ 241 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും ഈ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ വിശ്വാസ് മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പത്തനംതിട്ട പുല്ലാട് സ്വദേശിനിയായ രഞ്ജിതയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
