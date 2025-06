ETV Bharat / bharat

വിമാനദുരന്തം: ഭാര്യയുടെ ചിതാഭസ്‌മവുമായി നാട്ടിലെത്തിയയാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പെൺകുരുന്നുകൾ - AHMEDABAD PLANE TRAGEDY

Arjunbhai Manubhai Patoliya with his wife ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : June 14, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

അർജുൻ്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ആരായിരിക്കും നിർവഹിക്കുക എന്ന ചോദ്യം എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ ആരായിരിക്കും ഇനി നോക്കുക എന്നതും ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ഏറ്റവും വൈകാരികവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ജീവിതങ്ങളിലൊന്നാണ് അർജുൻ്റേതും. വിമാനാപകടത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ജൂൺ 12 വ്യാഴാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം തകർന്നു. 230-ൽ അധികം യാത്രക്കാരും 12 ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അപകടം. ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ സുമിത് സബർവാൾ 'മേഡേ' എന്ന അടിയന്തര സന്ദേശം അയച്ചു. അതിനുശേഷം വിമാനവുമായി ബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ മേഘാനി നഗർ പ്രദേശത്ത് ബി ജെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിന് മുകളിലേക്ക് വിമാനം തകർന്നു വീണു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 242 പേരിൽ 241 പേരും അപകടത്തിൽ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു യാത്രക്കാരൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മരിച്ചവരിൽ 169 ഇന്ത്യക്കാരും 52 ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒരു കനേഡിയനും 7 പോർച്ചുഗീസുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാരൻ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ്. ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും ഈ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. Also Read: വിമാന ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട വിശ്വാസ് കുമാറിൻ്റെ കുടുംബം ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെത്തും

