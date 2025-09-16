അന്താഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളില് ഇനി കാത്തിരുന്ന് മടുക്കേണ്ട; കൂടുതല് ഇമിഗ്രേഷന് കൗണ്ടറുകള് തുറക്കാന് തീരുമാനം
അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളില് യാത്രക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലത്തിന്റെ തീരുമാനം.
Published : September 16, 2025 at 4:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്സവ സീസണിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതല് ഇമിഗ്രേഷന് കൗണ്ടറുകള് തുറക്കാന് തീരുമാനം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിമാനത്താവളങ്ങളില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കൂടുതല് ഇമിഗ്രേഷന് കൗണ്ടറുകള് തുറക്കുകയും 24 മണിക്കൂറും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡ്യൂട്ടിയില് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനും വേഗത്തിലുള്ള ക്ലിയറൻസിനുമായി എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിലും മതിയായ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കാനും അധിക ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കാനുമാണ് നിർദേശമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇതോടൊപ്പം, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ – (Trusted Traveller Programme) (FTI-TTP) കൂടി ജനപ്രിയമാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഒ സി ഐ (OCI) കാർഡ് ഉടമകൾക്കും മുൻകൂട്ടി പരിശോധിച്ചാൽ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഇതിനകം 13 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്. 21 പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കും.
2024-ൽ 12 ലക്ഷത്തിലധികം വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ഇ-വിസകൾ(e-visa) നൽകി. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിനോദസഞ്ചാരികളാണ്. അതേ വർഷം തന്നെ 12 ഫോറിനേഴ്സ് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള 114 ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി 4.7 ലക്ഷം ഇ-എഫ്ആർആർഒകൾ സേവനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് സർക്കാർ 5.45 ലക്ഷം ഒസിഐ കാർഡുകൾ നൽകി. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ പ്രവേശനത്തിനും പുറത്തുകടക്കലിനുമായി 37 വിമാനത്താവളങ്ങൾ, 34 കടൽ/നദീ തുറമുഖങ്ങൾ, 37 അന്താരാഷ്ട്ര കര അതിർത്തി പ്രവേശന പോയിന്റുകൾ, ആറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഔദ്യോഗിക ഇമിഗ്രേഷൻ പോസ്റ്റുകളായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ ഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി, അഹമ്മദാബാദ്, ലഖ്നൗ, തിരുവനന്തപുരം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, കോഴിക്കോട്, അമൃത്സർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 13 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ ലഭ്യമാണ്. ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ ഇതില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2.65 ലക്ഷം പേർ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.
വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും എളുപ്പത്തിലും ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നൽകുകയെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും OCI കാർഡ് ഉടമകൾക്കും സൗജന്യമായി സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
അമേരിക്കയിലെ ഗ്ലോബൽ എൻട്രി പ്രോഗ്രാമിന് സമാനമായ രീതിയിൽ മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം ലഭിച്ച കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ 21 പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇത് ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
