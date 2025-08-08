ന്യൂഡല്ഹി: അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ ശാസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നീക്കം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായിയുടെ കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
ജഡ്ജിക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിശിത വിമര്ശനങ്ങള് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ചീഫ്ജസ്റ്റിസ്, ജസ്റ്റിസ് പര്ദിവാലയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചിന് കത്തയച്ചത്.
ഹൈക്കോടതി രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളില് നിന്ന് വേറിട്ട് നില്ക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും നീതി പീഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നില്ക്കുന്നവര് ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും അന്തസും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പര്ദിവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നീക്കം ചെയ്യവേ ആവര്ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെയോ വസ്തതകളെയോ വിലയിരുത്തുന്നതില് ജഡ്ജിക്ക് സംഭവിച്ച പാകപ്പിഴയല്ല ഇതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ആര് മഹാദേവന് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നീതിയ്ക്കായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള് വിവിധ കോടതികളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരില് 90ശതമാനത്തിന്റെയും അവസാന അത്താണി ഹൈക്കോടതികളാണ്. പത്ത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകുന്നുള്ളൂവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാല് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലെ 25,26 ഖണ്ഡികകള് റദ്ദാക്കുന്നുവെന്നും പര്ദിവാല പറഞ്ഞു.
എംഎസ് ശിഖര് കെമിക്കല്സ് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ പര്ദിവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് രൂക്ഷമായ പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയത്. വാണിജ്യ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമന്സ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
രാതിക്കാരൻ (ലളിത ടെക്സ്റ്റൈൽസ്) ശിഖർ കെമിക്കൽസിന് നൂൽ രൂപത്തിൽ 52.34 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു, അതിൽ 47.75 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്നിരുന്നാലും, ബാക്കി തുക ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ബാക്കി തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പരാതിക്കാരൻ ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകി. പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റ് അപേക്ഷകനെതിരെ സമൻസ് അയച്ചു. ഉത്തരവിനെതിരെ കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടര്ന്നായിരുന്നു സമന്സ് റദ്ദാക്കാന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഉത്തരവാണിതെന്നായിരുന്നു പര്ദിവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആവലാതിക്കാരനെ പരിഹസിക്കുകയും രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളെ താറടിച്ച് കാട്ടുകയും ചെയ്തെന്നും പര്ദിവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ ജഡ്ജിക്ക് ഇനി സ്വന്തമായി വിധികള് പറയാന് കഴിയും വിധമുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കരുതെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.