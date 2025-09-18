ഡല്ഹി നാഷണല് സുവോളജിക്കല് പാര്ക്കിലെ ആഫ്രിക്കന് ആന ചരിഞ്ഞു
ഡല്ഹി നാഷണല് സുവോളജിക്കല് പാര്ക്കിലെ ആഫ്രിക്കന് ആന ചരിഞ്ഞു. ഏറെ നാളായി അസുഖ ബാധിതനായിരുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച രോഗത്തെ പറ്റി അധികൃതര് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ന്യൂഡല്ഹി: പക്ഷിപ്പനി കാരണം അടുത്തിടെ അടച്ചിട്ട ഡല്ഹി നാഷണല് സുവോളജിക്കല് പാര്ക്കിലെ ഏക ആഫ്രിക്കൻ ആന ശങ്കർ ചരിഞ്ഞു. മുൻ രാഷ്ട്രപതി ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ സിംബാബ്വെ പാര്ക്കിന് സമ്മാനിച്ച ആഫ്രിക്കന് ആനയാണിത്. അസുഖ ബാധിതനായ ശങ്കറിന് ഇന്നലെ രാത്രി രോഗം മൂര്ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് മരണമെന്ന് മൃഗശാല അറിയിച്ചു.
എന്നാല് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച രോഗവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പക്ഷിപ്പനി കാരണം മൃഗശാല അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് ശങ്കര് തൻ്റെ ഇണയില്ലാതെ കുറച്ച് നാളുകളായി സമ്മര്ദ്ദത്തില് ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതേ തുടര്ന്ന് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
മൃഗശാലയിൽ ഒരു മൃഗത്തെ തനിച്ചാക്കി വളർത്തുന്നത് മൃഗ പീഡനത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര മൃഗശാല അതോറിറ്റി ചട്ടങ്ങളില് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതിനാല് ഡല്ഹി മ്യഗശാല ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ചൂവെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്.
അതേസമയം 2024 ഒക്ടോബറിലെ കൊടും ചൂടില് ശങ്കര് ഇടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ ശങ്കറിനെ മൃഗശാല അധികൃതര് ചങ്ങലക്കിട്ടു.
ഇത് വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൂസ് ആൻഡ് അക്വേറിയംസ് ഡൽഹി മൃഗശാലയിലെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഏറെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് പാത്രമായതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ് സംഭവത്തില് ഇടപെട്ടു. പിന്നാലെയാണ് ശങ്കറിനെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്.
ശങ്കറും ബിംബായിയും ഒന്നിച്ചെത്തി: മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ സിംബാബ്വെ സന്ദർശന വേളയിൽ സമ്മാനിച്ച രണ്ട് ആനകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ശങ്കർ. 1998ലാണ് ആനകളെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചത്. ശങ്കറിനൊപ്പം എത്തിച്ച ബിംബായി എന്ന ആന 2002ല് ചരിഞ്ഞു. സെപ്റ്റിസീമിയ ബാധിച്ചാണ് ചരിഞ്ഞത്. തുടര്ന്നാണ് മൃഗശാലയില് ശങ്കര് തനിച്ചായത്.
വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ പരിചരണം: ശങ്കറിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആന വിദഗ്ധരും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിദഗ്ധരും ഉള്പ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തെ ഡൽഹി മൃഗശാലയില് എത്തിച്ചിരുന്നു. സംഘം ശങ്കറിൻ്റെ അസുഖം മാറുന്നതിനായി കഠിനമായി പ്രവര്ത്തിച്ചു. പവർ ഫെൻസിങ്, റബ്ബർ മാറ്റുകൾ എന്നിവ അവര് ഉപയോഗിച്ചു. ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാനും സമ്മർദ്ദ രഹിതനായി നിലനിർത്താനും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ഡയറ്റും അവര് അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമാക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും അവര് ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാല് ചികിത്സകളൊന്നും അധിക നാള് തുടര്ന്നില്ല. അതിനിടെ ശങ്കര് ചരിഞ്ഞു.
