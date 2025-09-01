ETV Bharat / bharat

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ഭൂചലനം: ദുരന്തമുഖത്ത് സാധ്യമായ എല്ലാ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ - INDIA PROVIDE AID AND RELIEF AFGAN

സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

Afghanistan Earth Quake Humanitarian Aid And Relief PM Modi Afghanistan
In this photo released by the Nangarhar Media Center, stretchers and ambulances are prepared to receive victims of an earthquake that killed hundreds and destroyed numerous villages in eastern Afghanistan, at Nangarhar Airport in Nangarhar, Afghanistan, Monday, Sept. 1, 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ. സാധ്യമായ എല്ലാ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭൂകമ്പം മൂലമുണ്ടായ ജീവഹാനിയിൽ അഗാധമായി ദുഖിതനാണ്. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ ദുഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും പ്രാർഥനകളും, പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,"- പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. "അഫ്‌ഗാൻ ജനത നേരിടുന്ന ദുരന്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിനാശകരമായ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ സഹായം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ'' എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 800 കവിഞ്ഞു. 2,500 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 11.47 നാണ് കിഴക്കൻ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്.

റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് പ്രദേശത്തുണ്ടായത്. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും വിവിധയിടങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട്. അയൽ പ്രവിശ്യയായ നംഗഹാറിൽ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിനടുത്തുള്ള കുനാർ പ്രവിശ്യയിലെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളെ ഭൂകമ്പം ബാധിച്ചതായി വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഗുൽ, സോക്കി, വാട്‌പൂർ, ചപദാരെ എന്നീ ജില്ലകളിലായി നിരവധി പേർ മരിച്ചെന്നും പലർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നും കുനാർ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി പുറത്തുവിട്ടു.

ഞായറാഴ്‌ച അഫ്‌ഗാൻ പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 11:47 നാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിന് 27 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-വടക്കുകിഴക്കാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി അറിയിച്ചു. എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ പ്രധാന ഭൂകമ്പത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതേയിടത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. റിക്‌ടർ സ്കെയിലിൽ 4.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതേയിടത്ത് ഉണ്ടായതായി ഭൗമ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

Also Read: വിറങ്ങലിച്ച് അഫ്‌ഗാൻ, കുനാർ പ്രവിശ്യയിൽ വൻ ഭൂചലനം; 800 മരണം, 2500 പേർക്ക് പരിക്ക് - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ. സാധ്യമായ എല്ലാ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭൂകമ്പം മൂലമുണ്ടായ ജീവഹാനിയിൽ അഗാധമായി ദുഖിതനാണ്. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ ദുഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും പ്രാർഥനകളും, പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,"- പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. "അഫ്‌ഗാൻ ജനത നേരിടുന്ന ദുരന്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിനാശകരമായ ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ സഹായം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ'' എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 800 കവിഞ്ഞു. 2,500 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 11.47 നാണ് കിഴക്കൻ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്.

റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് പ്രദേശത്തുണ്ടായത്. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും വിവിധയിടങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട്. അയൽ പ്രവിശ്യയായ നംഗഹാറിൽ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിനടുത്തുള്ള കുനാർ പ്രവിശ്യയിലെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളെ ഭൂകമ്പം ബാധിച്ചതായി വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഗുൽ, സോക്കി, വാട്‌പൂർ, ചപദാരെ എന്നീ ജില്ലകളിലായി നിരവധി പേർ മരിച്ചെന്നും പലർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നും കുനാർ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി പുറത്തുവിട്ടു.

ഞായറാഴ്‌ച അഫ്‌ഗാൻ പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 11:47 നാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ ജലാലാബാദ് നഗരത്തിന് 27 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-വടക്കുകിഴക്കാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രത്തെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി അറിയിച്ചു. എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ പ്രധാന ഭൂകമ്പത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതേയിടത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. റിക്‌ടർ സ്കെയിലിൽ 4.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതേയിടത്ത് ഉണ്ടായതായി ഭൗമ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

Also Read: വിറങ്ങലിച്ച് അഫ്‌ഗാൻ, കുനാർ പ്രവിശ്യയിൽ വൻ ഭൂചലനം; 800 മരണം, 2500 പേർക്ക് പരിക്ക് - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHANISTAN EARTH QUAKEHUMANITARIAN AID AND RELIEFPM MODIAFGHANISTANINDIA PROVIDE AID AND RELIEF AFGAN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.