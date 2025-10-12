അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കിയുടെ ആഗ്ര സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി; കൂടിക്കാഴ്ചകളും ചർച്ചകളും തുടരും
ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ 16 വരെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സന്ദര്ശനത്തിനായാണ് അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.
Published : October 12, 2025 at 3:50 PM IST
ആഗ്ര: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കിയുടെ ആഗ്ര സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതായി താജ് സെക്യൂരിറ്റി എസിപി സയ്യിദ് അരീബ് അഹമ്മദ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 12) നടക്കാനിരുന്ന സന്ദര്ശനം റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ സന്ദർശനം നേരത്തെ ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിനുള്ള സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. മുത്താക്കിയുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി. ആഗ്രയിലെ മുഫ്തി മജീദ് റൂമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലീം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം മുത്താക്കിയെ കാണാൻ ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയില്ല എന്ന് ആഗ്ര ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അരവിന്ദ് മല്ലപ്പ ബംഗാരി പറഞ്ഞു.
ആഴ്ചകൾക്കുമുമ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മുത്താക്കിയുടെ സന്ദർശനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ (UNSC) യാത്രാ നിരോധന ഇളവ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൈകുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും യുഎൻഎസ്സി കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സന്ദർശനം തുടരാമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച ( ഒക്ടോബർ 11 ) ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂർ ജില്ലയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദാറുൽ ഉലൂം ദിയോബന്ദ് മുത്താക്കി സന്ദർശിച്ചു. സഹാറൻപൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, ദിയോബന്ദ് സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിനും സ്വീകരണത്തിനും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
അഫ്ഗാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും
'ദിയോബന്ദ് സന്ദർശന വേളയിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും മൗലാനമാരും എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു. എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലാഹു കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സന്ദർശനങ്ങൾ ഇനി പതിവായിരിക്കും. കൂടുതൽ ആളുകളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും.' എന്ന് മുത്താക്കി പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ അഫ്ഗാൻ എംബസിയിലേക്ക് അഫ്ഗാൻ നയതന്ത്രജ്ഞരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും സൂചനകൾ നൽകി.
ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ 16 വരെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലാണ് മുത്താക്കി. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഉന്നതതല സംഘമാണിത്. ഒക്ടോബർ 9 നാണ് മുത്താക്കി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ വികസനം, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം, പ്രദേശിക സമഗ്രത, സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ചചെയ്തു.
മുത്താക്കിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ്
മുത്താക്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പരമാധികാരം, പ്രദേശിക സമഗ്രത, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയോടുള്ള ന്യൂഡൽഹിയുടെ പ്രതിബദ്ധത ജയശങ്കർ പ്രകിടിപ്പിച്ചു. കാബൂളിലെ സാങ്കേതിക ദൗത്യത്തെ ഇന്ത്യ ഒരു എംബസി പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 22-ന് പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിനും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാറിലും നംഗർഹറിലും ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിനും ശേഷം അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ മുത്താക്കിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Pleased to meet FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi of Afghanistan today in New Delhi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 10, 2025
This visit marks an important step in advancing our ties and affirming the enduring India-Afghanistan friendship.
Discussed India’s support for Afghanistan’s development, our bilateral trade,… pic.twitter.com/OLBOiv3gZZ
ഇന്ത്യയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിന് കാബൂൾ എപ്പോഴും വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ മുത്താക്കി, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഭൂകമ്പത്തിൽ സഹായം നൽകിയതിന് ഇന്ത്യയോട് നന്ദിയും അറിയിച്ചു.
