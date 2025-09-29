ETV Bharat / bharat

'കരൂർ സംഭവം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണം, ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ട് വരണം'; ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹർജി നല്‍കി ആധവ് അർജുന

കരൂരിൽ നടന്ന ടിവികെയുടെ റാലിയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആധവ് അർജുനയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിവഴകൻ ആരോപണം നടത്തി.

KARUR CASE PLEA VIJAY KARUR CASE IN HIGH COURT KARUR INCIDENT CONTROVERSY TVKS ADHAV ARJUNA OVER KARUR CASE
TVK election campaign management unit general secretary (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: കരൂർ സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആധവ് അർജുന ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കരൂരിൽ ടിവികെ പാർട്ടി നേതാവ് വിജയ് നടത്തിയ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ടിവികെ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

"മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗൂഢാലോചനയേയും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറണം". ആധവ് അർജുന തൻ്റെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കേസ് ഉടൻ വാദം കേൾക്കും.

ഹർജിയില്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ഡിസംബർ 20 വരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം നടത്താൻ ടിവികെ നേതാവും നടനുമായ വിജയ് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 27 ന് കരൂരിലെ വേലുസാമിപുരത്ത് വിജയ് പ്രചാരണം നടത്തി.

എന്നാല്‍ പ്രചാരണത്തിനായി പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് യോഗം നടത്താനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്. പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനപൂര്‍വമാണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് യോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയത്. നാഗൈ, ട്രിച്ചി, നാമക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതേ നടപടിക്രമം പിന്തുടർന്നുവെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പൊലീസ് വകുപ്പ് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നത്. ഇവിടെ പൊലീസ് മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൊലീസ് വകുപ്പിന്‍റെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെയും അറിവോടെയാണ് കരൂരില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നത്. പ്രചരണത്തിനിടയില്‍ മനപൂര്‍വം വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു.

ചെരുപ്പും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് അവർ സംഘാടകരെ തുടരെ ആക്രമിച്ചു. കൂടാതെ, യോഗത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ രോഗിയില്ലാതെ ആംബുലൻസിന് പോകാന്‍ അനുമതി നല്‍കി. വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി. സംഭവസമയത്ത് പകർത്തിയ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും ഉത്തരവിടണം. വിജയ്‌ക്ക് ഇരകളെ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാനും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അനുമതി നല്‍കണം.

രാത്രിയിൽ 40 മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്‌തത് എന്തിനാണ്?

കരൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ പാർട്ടി റാലിയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആധവ് അർജുനയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിവഴകൻ ആരോപിച്ചു. കരൂരിൽ നടന്ന റാലിയിൽ പൊലീസ് അനാവശ്യമായി ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയെന്നും വൈദ്യുതി വിതരണം മനഃപൂര്‍വം വിച്ഛേദിച്ചതാണെന്നും ആധവ് അർജുനയ്ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അറിവഴകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങൾക്കും ഗതാഗതത്തിനും തടസമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിജയ്‌യുടെ വാഹനം നിർദിഷ്‌ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. പൊലീസും ഡിഎംകെ ജില്ലാ ചുമതലയുള്ളവരും യോഗത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഇതാണ് ജീവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. തിക്കിലും തിരക്കിലും മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്‌തതും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്.

ഏറെ വൈകിയ വേളയില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്താൻ ഡോക്‌ടർമാർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അവർക്ക് അതിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കരുത്. കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറണമെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: കരൂർ ദുരന്തം; വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാൻ സ്‌റ്റാലിനേയും വിജയ്‌യേയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

For All Latest Updates

TAGGED:

KARUR CASE PLEAVIJAY KARUR CASE IN HIGH COURTKARUR INCIDENT CONTROVERSYTVKS ADHAV ARJUNA OVER KARUR CASEADHAV PETITIONS HC OVER KARUR CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.