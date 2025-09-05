വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകള് അനുവദിച്ച് റെയിൽവേ. കേരളത്തിലെ പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകള് വിശദമായി അറിയാം.
Published : September 5, 2025 at 6:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യാത്രക്കാരുടെ ദീര്ഘനാളത്തെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകള്ക്ക് സ്റ്റോപ്പുകൾ വർധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന് റെയില്വേ. 100ലധികം ട്രെയിനുകള്ക്കാണ് പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകള് അനുവദിച്ചത്. ഇന്ത്യന് റെയില്വേ അധിക സ്റ്റോപ്പുകള് അനുവദിച്ചതില് കേരളത്തിനും നേട്ടമുണ്ടായി.
ശാസ്താംകോട്ടയില് നിരവധി ട്രെയിനുകള്ക്ക് സ്റ്റോപ്പുകള് അനുവദിച്ചതായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. 'യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് ശാസ്താംകോട്ട സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് അധിക സ്റ്റോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർദിഷ്ട സ്റ്റേഷനുകളിലെ പുതുക്കിയ സമയവും അറിയിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, അനുവദിച്ച സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ചിലത് താത്കാലികവും ചിലത് സ്ഥിരവുമാണെന്നും ഇന്ത്യന് റെയില്വേ അറിയിച്ചു. 'യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഏഴ് ട്രെയിനുകൾക്ക് അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ നൽകാൻ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചതായും വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ വിനീത് അഭിഷേക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് റെയില്വേയുടെ പുതിയ നീക്കമെന്ന് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിരവധി ട്രെയിനുകൾക്ക് റെയിൽവേ 2 മിനിറ്റ് താത്കാലിക സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുമെന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ സിപിആർഒ പങ്കജ് കുമാർ സിംഗ് അറിയിച്ചു.
ഭിവണ്ടി റോഡ്, കുളാലി, മാർട്ടൂർ സ്റ്റേഷനുകൾ ബെംഗളൂരു-ഭഗത് കി കോത്തി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ സിപിആർഒ ഡോ. മഞ്ജുനാഥ് കാനമാഡി പറഞ്ഞു. ചന്നസാന്ദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനുകളുടെ സ്റ്റോപ്പ് നീട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ട്രെയിനുകളുടെ സമയം, സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഘടന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് യാത്രക്കാർ ഔദ്യോഗിക റെയിൽവേ വെബ്സൈറ്റ്, അന്വേഷണ നമ്പർ, ആപ്പുകൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ട്രെയിനുകളുടെ ചില അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ
- ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേ
എസ് ഡബ്ലൂ ആര് പ്രകാരം, ഭിവണ്ടി റോഡ്, കുലാലി, മാർട്ടൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ നൽകാൻ മധ്യ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16507 ജോധ്പൂർ കെഎസ്ആർ ബെംഗളൂരു ബൈ-വീക്ക്ലി എക്സ്പ്രസ് 22:03 മണിക്കൂറിൽ ഭിവണ്ടി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 22:08 മണിക്കൂറിൽ പുറപ്പെടും.
തിരികെ ട്രെയിൻ നമ്പർ 16508 കെഎസ്ആർ ബെംഗളൂരു - ജോധ്പൂർ ബൈ-വീക്ക്ലി എക്സ്പ്രസ് 22:08 മണിക്കൂറിൽ ഭിവണ്ടി റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 22:10 മണിക്കൂറിൽ പുറപ്പെടും. അതുപോലെ ട്രെയിൻ നമ്പർ 17029 വിജയപുര ഹൈദരാബാദ് ഡെയ്ലി എക്സ്പ്രസ് 23:53 മണിക്കൂറിൽ കുലാലി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 23:55 മണിക്കൂറിലും, മാർട്ടൂർ സ്റ്റേഷനിൽ 01:10 മണിക്കൂറിൽ 01:12 മണിക്കൂറിലും പുറപ്പെടും. മടക്കയാത്രയിൽ, ട്രെയിൻ നമ്പർ 17030 ഹൈദരാബാദ് വിജയപുര ഡെയ്ലി എക്സ്പ്രസ് പുലർച്ചെ 02:23 ന് കുളാലി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 02:25 ന് പുറപ്പെടും, മാർട്ടൂർ സ്റ്റേഷനിൽ 01:23 ന് എത്തി 01:25 ന് പുറപ്പെടും.
- നോർത്തേൺ റെയിൽവേ
ട്രെയിൻ നമ്പർ 15204 ലഖ്നൗ ജംഗ്ഷൻ-ബറൗണി എക്സ്പ്രസ്, 15203 ബറൗണി-ലക്നൗ ജംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ്, 15909 ദിബ്രുഗഡ്-ലാൽഗഡ് ജംഗ്ഷൻ അവധ് അസം എക്സ്പ്രസ്, 19051 വൽസാദ്-മുസാഫർപൂർ ജംഗ്ഷൻ, ഷ്രാമിക് 5 ഷ്രാമിക് 5 എക്സ്പ്രസ്. ശ്രമിക് എക്സ്പ്രസ്, 19165 അഹമ്മദാബാദ് ജംഗ്ഷൻ-ദർഭംഗ സബർമതി എക്സ്പ്രസ്, 19166 ദർഭംഗ-അഹമ്മദാബാദ് ജംഗ്ഷൻ സബർമതി എക്സ്പ്രസ്, 12537 മുസാഫർപൂർ ജംഗ്ഷൻ-പ്രയാഗ്രാജ് ജംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ്, 12538 പ്രയാഗ്രാജ് ജംഗ്ഷൻ-മുസാഫർപൂർ ജംഗ്ഷൻ 8 ജംഗ്ഷൻ, ജംഗ്ഷൻ 8 ജംഗ്ഷൻ, ജംഗ്ഷൻ 1 ജംഗ്ഷൻ. ഉത്സർഗ് എക്സ്പ്രസ്,
15211 ദർഭംഗ ജംഗ്ഷൻ- അമൃത്സർ ജംഗ്ഷൻ നായക് എക്സ്പ്രസ്, 14618 അമൃത്സർ-പൂർണിയ കോർട്ട് ജൻ സേവ എക്സ്പ്രസ്, 15084 ഫറൂഖാബാദ് ജംഗ്ഷൻ-ഛപ്ര ജംഗ്ഷൻ ഉത്സർഗ് എക്സ്പ്രസ്, 13509 അസൻസോൾ ജംഗ്ഷൻ-ഗോണ്ട ജംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ്, 13510 ഗോണ്ട ജംഗ്ഷൻ-അസൻസോൾ ജംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ്, 12211 മുസാഫർപുർ ജംഗ്ഷൻ-ആനന്ദ് വിഹാർ ടെർമിനൽ ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ്, ഗർഥ് എം വിഹാർ ടെർമിനൽ- 1221 ജംഗ്ർത് എം വിഹാർപൂർ എക്സ്പ്രസ്, 19566 ഡെറാഡൂൺ-ഓഖ ഉത്തരാഞ്ചൽ എക്സ്പ്രസ്.
- പശ്ചിമ റെയിൽവേ
ട്രെയിൻ നമ്പർ 12216 ബാന്ദ്ര ടെർമിനസ് - ഡൽഹി സരായ് രോഹില്ല സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ് മെഹ്സാന സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ട്രെയിൻ നമ്പർ 12215 ഡൽഹി സരായ് രോഹില്ല ബാന്ദ്ര ടെർമിനസ് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ് മെഹ്സാന സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ട്രെയിൻ നമ്പർ 22915 ബാന്ദ്ര ടെർമിനസ് ഹിസാർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (ആഴ്ചതോറും) സിദ്ധ്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ട്രെയിൻ നമ്പർ 20935 ഗാന്ധിധാം - ഇൻഡോർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (ആഴ്ചതോറും) സമഖിയാലി സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും,
ട്രെയിൻ നമ്പർ 20936 ഇൻഡോർ - ഗാന്ധിധാം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (ആഴ്ചതോറും) സമഖിയാലി സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ട്രെയിൻ നമ്പർ 14802 ഇൻഡോർ ജോധ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് ഗൗതംപുര റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ട്രെയിൻ നമ്പർ 14801 ജോധ്പൂർ ഇൻഡോർ എക്സ്പ്രസ് ഗൗതംപുര റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും, ട്രെയിൻ നമ്പർ 16534 ബെംഗളൂരു ഭഗത് കി കോത്തി എക്സ്പ്രസ് (ആഴ്ചതോറും) മെഹ്സാന സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും,
ട്രെയിൻ നമ്പർ 16533 ഭഗത് കി കോത്തി-ബെംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (പ്രതിവാരം) മെഹ്സാന സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിൻ നമ്പർ 16312 തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ഗംഗാനഗർ എക്സ്പ്രസ് (പ്രതിവാരം) മെഹ്സാന സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിൻ നമ്പർ 16311 ശ്രീ ഗംഗാനഗർ തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് (പ്രതിവാരം, മെഹ്സാന 1 സ്റ്റേഷൻ 1-ൽ 1-ൽ 1-ൽ ഹാൾട്ട് ചെയ്യും. ബറേലി-ഭുജ് അല ഹസ്രത്ത് എക്സ്പ്രസ് (ത്രൈ-വാരം) മാലിയ മിയാന സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും.
- നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ
ട്രെയിൻ നമ്പർ 05049 ഛപ്ര-അമൃത്സർ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 ന് രാംകോല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 13.17 നും, മങ്കപൂരിൽ 16.45 നും 16.47 നും, മഹ്മൂദാബാദ് അവധ് സ്റ്റേഷനിൽ 19.00 നും 19.02 നും പുറപ്പെടും. മടക്കയാത്രയിൽ, 05050 അമൃത്സർ-ഛപ്ര സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15 ന് മഹ്മൂദാബാദ് അവധ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 12.17 നും, മങ്കപൂരിൽ 14.25 നും 14.27 നും, രാംകോല സ്റ്റേഷനിൽ 20.20 നും 20.22 നും പുറപ്പെടും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 05305 ഛപ്ര-ആനന്ദ് വിഹാർ ടെർമിനൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 01.30 ന് രാംകോല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 01.32 ന് പുറപ്പെട്ട് 07.30 ന് ബുധ്വാൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 07.32 ന് പുറപ്പെടും. മടക്കയാത്രയിൽ, 05306 ആനന്ദ് വിഹാർ ടെർമിനൽ-ഛപ്ര സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 11.10 ന് ബുധ്വാൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 11.12 ന് പുറപ്പെട്ട് 18.45 ന് രാംകോല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 18.47 ന് പുറപ്പെടും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 05074 ക്രാന്തിവീർ സാംഗോളി രായണ്ണ (ബെംഗളൂരു)-ലാൽകുവാൻ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 21.07 ന് ഉജ്ജാനി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 21.09 ന് പുറപ്പെടും, സിക്കന്ദര റാവു സ്റ്റേഷനിൽ 22.25 ന് എത്തി 22.27 ന് പുറപ്പെടും. മടക്കയാത്രയിൽ, 05073 ലാൽകുവാൻ-ക്രാന്തിവീർ സാങ്കൊള്ളി രായണ്ണ (ബെംഗളൂരു) സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 03.28 ന് സിക്കന്ദര റാവു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 03.30 ന് പുറപ്പെട്ട് 04.46 ന് ഉജ്ജാനി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 04.48 ന് പുറപ്പെടും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 05062 തനക്പൂർ-അച്ഛനേര സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 09.40 ന് റാട്ടി കെ നാഗ്ല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 09.42 ന് പുറപ്പെടും. മടക്കയാത്രയിൽ, 05061 അച്ഛനേര-തനക്പൂർ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 17.47 ന് റാട്ടിയിലെ നാഗ്ല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി 17.49 ന് പുറപ്പെടും.
