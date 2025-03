ETV Bharat / bharat

'ബിജെപിയും ഡിഎംകെയും ഫാസിസ്റ്റുകള്‍', പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പേരെടുത്ത് വിമര്‍ശനം; വിവാദ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കി തമിഴക വെട്രി കഴകം - VIJAY AGANIST DMK AND BJP

Screengrab showing actor-turned politician Vijay addressing the party conference in Chennai, on Friday, March 28, 2025. ( ETV Bharat/TVK )