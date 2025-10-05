ETV Bharat / bharat

കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ മരണം; ശ്രേസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സിഡിഎസ്‌സിഒ

കമ്പനിക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തമിഴ്‌നാട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷനോട് അറിയിച്ചു.

Representational Image (CDSCO Official Site)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 12:00 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് നിരവധി കുട്ടികൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സിറപ്പിൻ്റെ നിർമാതാക്കളായ ശ്രേസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്‌സ് സ്‌റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (CDSCO). കമ്പനിക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഡിഎസ്‌സിഒ തമിഴ്‌നാട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന് (FDA) കത്തെഴുതുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമ സിറപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയായ നെക്‌സ്‌ട്രോ ഡിഎസിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകാണ്. ഇവിടെനിന്നും കുട്ടികൾ കഴിച്ച സിറപ്പിൻ്റെയും ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെയും ആൻ്റിപൈറിറ്റിക്‌സ്, ഒൻഡാൻസെട്രോൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ (FDA) കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പിൻ്റെ സാമ്പിൾ മധ്യപ്രദേശിലെ ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ വിശകലനത്തിനായും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കോൾഡ്രിഫ്, നെക്‌സ്‌ട്രോ ഡിഎസ് സിറപ്പുകളുടെ വിൽപ്പനക്കും അതേ കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന മറ്റ് ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനക്കും മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ അടിയന്തര നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എക്‌സിലെ പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് കമ്പനിയുടെ മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

തുടർന്ന് രണ്ട് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നിർദേശിക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്‌ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പാണ് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് പീഡിയാട്രിക്‌സ് മേധാവി ഡോ പവൻ നന്ദുർക്കര്‍ ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 4) പറഞ്ഞിരുന്നു. അവയവങ്ങൾ തകരാറിലാകാൻ കാരണം അവർ ഉപയോഗിച്ച പഴകിയ മരുന്നുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് വേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്‌ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുമക്കുള്ള സിറപ്പ് കുടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. അതേസമയം കേരളം, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചുമ മരുന്നുകൾ നിർമിക്കുന്ന അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ മരുന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്താനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കോള്‍ഡ്രിഫ് സിറപ്പ് വിൽപന കേരളത്തിൽ നിർത്തിവെച്ചു; ശക്തമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

