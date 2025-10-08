ജില്ലാ ജഡ്ജിക്കു നേരെ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞ് പ്രതി, ആക്രമണ ശ്രമം വിചാരണ മാറ്റിവച്ചതിനെ തുടർന്ന്
തിരുനെൽവേലി സിവിൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ആർബിട്രേഷൻ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി അരുൺ ശങ്കറിനു നേരെയാണ് ചെരുപ്പെറിഞ്ഞ് ആക്രമ ശ്രമം ഉണ്ടായത്. ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Published : October 8, 2025 at 3:14 PM IST
തിരുനെൽവേലി: ജില്ലാ ജഡ്ജിയ്ക്കെതിരെ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞ് ആക്രമ ശ്രമം നടത്തി ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശി. തിരുനെൽവേലി നെല്ലായിയിലെ സിവിൽ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ആർബിട്രേഷൻ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി അരുൺ ശങ്കറിനു നേരെയാണ് ചെരുപ്പെറിഞ്ഞ് ആക്രമ ശ്രമം ഉണ്ടായത്. ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി തിരേന്ദ്ര സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ജില്ലിയലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പണം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ തിരേന്ദ്ര സിങ്ങിനെ വിചാരണയ്ക്കായി തിരുനെൽവേലി ചേരൻ മഹാദേവി ജില്ലാ കോടതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച എത്തിച്ചിരുന്നു. പ്രതിയ്ക്ക് നിയമപരമായ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സൗജന്യമായി അഭിഭാഷകനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിക്കുകയും കേസ് മറ്റൊരു തീയതിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സംരക്ഷണയിൽ പ്രതിയെ പുറത്തു നിർത്തിയിരുന്നു.
വിചാരണ മാറ്റിവച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായ തിരേന്ദ്ര സിങ് ചെരുപ്പ് ഊരി ജഡ്ജിയുടെ മുറിയിലേയ്ക്ക് എറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് തിരേന്ദ്ര സിങ്ങിനെ ഉടൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയെന്നും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കേസിൽ തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും ചേരൻ മഹാദേവി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചെരുപ്പ് എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം കോടതിയിലും പരിസരത്തും പരിഭ്രമം സൃഷ്ടിച്ചു.
മധ്യപ്രദേശിലെ രേവ ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന തിരേന്ദ്ര സിങ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവിധ മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കന്യാകുമാരി, കടയം, പാവൂർഛത്രം, പാളയങ്കോട്ടൈ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില് മോഷണ കേസുകൾ ഇയാളുടെ പേരിൽ നിലവിലുണ്ടെന്നും വിവരമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്ക്കെതിരെ അഭിഭാഷകൻ ഷൂ എറിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോയിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനർനിർമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ അഭിഭാഷകന് രാകേഷ് കിഷോർ ഷൂ എറിയാന് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ അഭിഭാഷകനെ കോടതി മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആക്രമണ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് രാകേഷ് കിഷോറിൻ്റെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
