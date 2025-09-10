ആധാർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഉൾപ്പെടുത്തണം; ബിഹാർ സിഇഒക്ക് നിർദേശം നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
മറ്റ് ഏതൊരു രേഖയെയും പോലെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെയും ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Published : September 10, 2025 at 8:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന എസ്ഐആർ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) പ്രക്രിയയിൽ, ആധാർ കാർഡിനെ 12-ാമത്തെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിഹാർ സിഇഒയോട് നിർദേശിച്ചു.
ബിഹാറിലെ എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ ആധാർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലിനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിർദേശം. ആധാർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട് എഡിആർ (അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ്) നൽകിയ ഹർജി പരിശോധിക്കവേ ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
ഇതേ തുടർന്ന് ഇസിഐ സെക്രട്ടറി പവൻ ദിവാൻ ബിഹാർ സിഇഒക്ക് കത്ത് അയക്കുകയായിരുന്നു. കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു.
"1950-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 23(4) പ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിലൊന്നാണ് ആധാർ കാർഡ്, അതനുസരിച്ച് ബിഹാറിലെ പുതുക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോടും അതിൻ്റെ അധികാരികളോടും നിർദേശിക്കുന്നു" എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
മറ്റ് ഏതൊരു രേഖയെയും പോലെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെയും ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ പോൾ ബോഡി അധികാരികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 23(4) പ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എണ്ണിയിട്ടുള്ള രേഖകളിൽ ഒന്നാണ് ആധാർ കാർഡ് എന്ന് മുതിർന്ന പോൾ പാനൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന്, ആധാർ കാർഡ് ഇനി മുതൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇത് പാലിക്കാത്തതോ ആധാർ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു സംഭവവും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്നും ഇസിഐ സെക്രട്ടറി ബിഹാർ സിഇഒയ്ക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം
"സുപ്രീം കോടതിയുടെ സെപ്റ്റംബർ 8 ലെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്, 11 രേഖകൾക്ക് പുറമേ, ആധാർ കാർഡിനെ 12-ാമത്തെ രേഖയായി കണക്കാക്കാം, 2016 ലെ ആധാർ (സാമ്പത്തികവും മറ്റ് സബ്സിഡികൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാന വിതരണം) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 9 പ്രകാരം, ആധാർ കാർഡ് പൗരത്വ തെളിവല്ലെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം," ഇസിഐ കത്തിൽ പറയുന്നു.
"ഇത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ഡിഇഒമാർ/ഇആർഒമാർ/എഇആർഒമാർ, മറ്റ് എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ എന്നിവരുടെ അറിവിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ നിർദേശിക്കുന്നു. ഈ നിർദേശം പാലിക്കാത്തതോ ആധാർ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു സംഭവവും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കും" ഇസിഐ സെക്രട്ടറി ബിഹാർ സിഇഒയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
സെപ്റ്റംബർ 25 വരെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും പരിഹരിച്ച ശേഷം, സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ഇസിഐ അറിയിച്ചു. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അച്ചടിച്ചതും ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകളും എല്ലാ അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇസിഐ അറിയിച്ചു.
ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറുടെ (ഇആർഒ) നടപടിയിൽ പരാതിയുള്ള ഏതൊരു വോട്ടർക്കും 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്കും അപ്പീൽ നൽകാമെന്നും ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം അവസാനം ബിഹാറിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉടൻ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിക്കും.
