ETV Bharat / bharat

അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം: പിഴച്ചത് പൈലറ്റുമാർക്കല്ല, വില്ലനായത് ചിപ്പ് - AIR INDIA CRASH PRELIMINARY REPORT

Wreckage of the ill-fated plane that crashed in Ahmedabad soon after take-off on June 12 ( PTI )