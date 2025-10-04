അന്വേഷണ സംഘത്തില് വൈമാനികരെ ഉള്പ്പെടുത്താനാകില്ല; നിയമപരമായ പരിമിതികള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമാന ദുരന്ത അന്വേഷണ ബ്യൂറോ
ഭാവിയില് സമാന ദുരന്തങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കപ്പെട്ടാല് തീര്ച്ചയായും വൈമാനികരെ കൂടി അന്വേഷണ സംഘത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും എഐ 171 അന്വേഷണത്തില് സാധ്യമല്ലെന്നുമാണ് എയര്ക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ബ്യൂറോ(എഎഐബി) വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 4, 2025 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനദുരന്തത്തിന്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തില് വൈമാനികരെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി വിമാന അപകട അന്വേഷണ സംഘം. നിലവിലുള്ള നിയമത്തില് ഇതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ എഐ 171 വിമാന ദുരന്ത അന്വേഷണത്തില് നിന്ന് വൈമാനികരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യം എയര്ലൈന് പൈലറ്റ്സ് അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ(എഎല്പിഎ)യെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
Also Read: ദുരന്തം കവർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ: അഹമ്മദാബാദ് വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ച രഞ്ജിതയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
സ്വതന്ത്ര വിഷയ വിദഗ്ദ്ധരെയും അന്വേഷണ സംഘത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയില് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിച്ചാല് ഇതിന് കഴിയും വിധം നിയമത്തില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്കിടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിമാന ദുരന്തമാണ് ജൂണ് 12നുണ്ടായ ബോയിങ് 787 ഡ്രീം ലൈനറിന്റേത്. 260 പേരാണ് ദുരന്തത്തില് മരിച്ചത്. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും താഴെയുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരുമടക്കമുള്ളവര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കോക്പിറ്റിലുണ്ടായ മാനുഷിക പിഴവാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്ന് എഎഐബി ജൂലൈയില് സമര്പ്പിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്ന് അന്വേഷണത്തില് കൂടുതല് സുതാര്യത വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടന രംഗത്ത് എത്തി. അന്വേഷണത്തില് വിഷയ വിദഗ്ദ്ധരെ ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയര്ന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാം
എഎഐബി എഎല്പിഎ യോഗം
പൈലറ്റുമാരുടെ പ്രതിനിധികള് എഎഐബി മേധാവി സിവിജി യുഗാന്തറുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഡല്ഹിയിലെ വ്യോമയാന മേധാവിയുടെ ആസ്ഥാനത്തായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള വൈമാനികരെ പോലെ വിഷയ വിദഗ്ദ്ധരെ അന്വേഷണ സംഘത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താത്തതില് തങ്ങള് ആശങ്ക അറിയിച്ചതായി എഎല്പിഎ ജനറല് സെക്രട്ടറി ക്യാപ്റ്റന് അനില് റാവു പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങള് പാലിച്ചാണെന്ന് എഎഐബി പ്രതികരിച്ചു. സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തില് നിലവില് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരെ ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം നിലവില് നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തില് രാജ്യാന്തര സഹകരണം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കന് ദേശീയ ഗതാഗത സുരക്ഷാ ബോര്ഡ്, ബ്രിട്ടന്റെ വ്യോമദുരന്ത അന്വേഷണ സംഘം, ബോയിങ് തുടങ്ങിയവയില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
അതേസമയം തങ്ങളുടെ ആവശ്യം കേവലം അഹമ്മദാബാദ് ദുരന്തത്തില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും സമാനമായ ദുരന്തങ്ങള് എവിടെ ഉണ്ടായാലും അതിലെല്ലാം വൈമാനികരുടെ പ്രതിനിധികള് ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.
ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വൈമാനികരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ന്നത്. ക്യാപ്റ്റന് സുമീത് സഭര്വാള് ഇന്ധന ടാങ്കിലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന വിധത്തില് അമേരിക്കന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് വന്ന വാര്ത്തകളും ഈ ആവശ്യത്തിന് കരുത്തേകി. ഫസ്റ്റ് ഓഫീസര് ക്ലൈവ് കുന്ദര് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് റെക്കോര്ഡറില് നിന്ന് വ്യക്തമായി എന്നായിരുന്നു വാര്ത്ത. എന്നാല് മാധ്യമവാര്ത്തകള് എഎഐബി നിഷേധിച്ചു. എന്നാല് ഇത് വൈമാനികരുടെയും ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് വഴി വച്ചു.