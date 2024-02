സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനെയും അമ്മാവനെയും കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്; വൈറലായി കൊലപാത ദൃശ്യങ്ങൾ

രംഗറെഡ്ഡി(തെലങ്കാന) : സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കൊലപാത ദൃശ്യങ്ങൾ. സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്‍റെ പേരിൽ അച്ഛനെയും അമ്മാവനെയും യുവാവ് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായത് (A Young Man Killed His Father And Uncle Over A Property Dispute). ശനിയാഴ്‌ച രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ മൈലാർദേവുപള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരനായ ലക്ഷ്‌മിനാരായണ (55), ശ്രീനിവാസുലു (55) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

രാജേന്ദ്രനഗർ ,ബാബുൽ റെഡ്ഡിനഗറിൽ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരനായ ലക്ഷ്‌മിനാരായണ അനിത ദമ്പതികളുടെ മകനായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രാകേഷ് ആണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. അനിതയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന വീട് പണയം വച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ വായ്‌പയെടുത്തിരുന്നു. വായ്‌പ തിരിച്ചടക്കുന്നതിനായി കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്ന 60 അടിയുള്ള കെട്ടിടം രാകേഷ് 53 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. അഡ്വാൻസായി ലഭിച്ച 15 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഇയാൾ ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു.

ശനിയാഴ്‌ച സ്ഥലം വാങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വീട് വിറ്റു കിട്ടിയ പണത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണമെന്ന് രാകേഷിന്‍റെ അമ്മാവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പണം നൽകാൻ രാകേഷ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ തര്‍ക്കമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. താൻ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാത്തതിൽ രോക്ഷാകുലനായ രാകേഷ് പിതാവിനെ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വലിയ കല്ലുപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദിച്ചു.

ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച അമ്മാവന്‍റെ തലയിൽ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ബഹളത്തെ തുടർന്ന് എത്തിയ നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഇരുവരെയും ഒസ്‌മാനിയ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരിന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.