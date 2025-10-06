'ഈനാടു'വുമായി ഇഴപിരിയാത്ത ബന്ധം; ഇഷ്ട ലേഖനം ഉടൻ 'വെട്ടും', ലക്ഷ്മിനാരായണയുടെ പക്കല് ലേഖനങ്ങള് വെട്ടിയൊട്ടിച്ച നൂറിലധികം ബുക്കുകള്
പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് വീടിൻ്റെ മൂലയിലേക്ക് ഇടുന്ന സാധാരണ വായനക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രീകാകുളം സ്വദേശി മദ്ദു ലക്ഷ്മിനാരായണ.
Published : October 6, 2025 at 4:59 PM IST
അമരാവതി: നല്ല ശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളാണ് പത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും. പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സാധാരണ വായനക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാം.
ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലെ ബായ്പാല്ലി ഗ്രാമത്തിലെ 76 കാരനായ മദ്ദു ലക്ഷ്മി നാരായണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അറിവ് ശേഖരിച്ച് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 37 വർഷമായി ലക്ഷ്മി നാരായണ 'ഈനാടു' പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം വായനക്കാരനാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ശീലമാണ് ഈ പത്ര വായന.
ഈനാടുവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ സ്ഥിര വായനക്കാരൻ എന്നതിലുപരി കടുത്ത ആരാധകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. വായനയിലൂടെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്വയം മനസിലാക്കുക മാത്രമല്ല, ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അവ ഓരോന്നും സംരക്ഷിക്കുക കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
അറിവ് സംരക്ഷിക്കൽ, ഓരോ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നായി
2012 മുതൽ, ലക്ഷ്മിനാരായണ ഈനാടു പത്രത്തിൻ്റെ ജനപ്രിയ വിഭാഗങ്ങളായ അന്തര്യാമി, സൺഡേ മാഗസിൻ, വസുന്ധര, മകരന്ദം, എതാര എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ, പത്രം എത്തിയാലുടൻ അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുറിച്ച് ഒരു സ്ക്രാപ്പ്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായി ഒട്ടിക്കും.
ഓരോ പുസ്തകത്തിലും 50 ലാമിനേറ്റഡ് പേജുകളിലായി 250 ഓളം ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി, ഇത്തരം നൂറിലധികം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലാമിനേഷനും ബൈൻഡിങ്ങിനും വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കാനും ലക്ഷ്മിനാരായണയ്ക്ക് മടിയില്ല.
അറിവ് നേടുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും
ലക്ഷ്മി നാരായണയുടെ ലക്ഷ്യം അറിവ് ശേഖരിക്കുക മാത്രമല്ല, അറിവും അവബോധവും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം പതിവായി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, വിദ്യാർഥികളെ വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ അദ്ദേഹം പകർപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സന്ദർശകർക്കും അവ വായിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് യുവാക്കൾക്ക് ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, സഹാനുഭൂതി വളർത്തിയെടുക്കാനും, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. "ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ അവബോധത്തോടെയും അനുകമ്പയോടെയും വളരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" ലക്ഷ്മിനാരായണ പറയുന്നു. നല്ല രചനകൾ സംരക്ഷിക്കാനും പങ്കിടാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്വാർഥ ശ്രമം, ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ സമർപ്പണത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഒരു പത്രം വെറുമൊരു ദിനചര്യയല്ലെന്നും, അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമാകുമെന്നും മദ്ദു ലക്ഷ്മി നാരായണ ഇതിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു.
ഈനാടു : ധീരമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ 50 വർഷങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരത്തിലുള്ള തെലുഗു ദിനപത്രമായ ഈനാടു , ജനാധിപത്യത്തെയും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ധീര ശബ്ദമായി നിലകൊള്ളുന്നു. 1974 ൽ റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ റാമോജി റാവു സ്ഥാപിച്ച ഈ പത്രം, പ്രചാരത്തിലും വായനക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിലും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 4,500 എന്ന ചെറിയ സർക്കുലേഷനിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പത്രത്തിന് ഇന്ന് 13 ലക്ഷത്തോളം പ്രതിദിന സർക്കുലേഷനാണുള്ളത്.
