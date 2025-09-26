ഒരു രൂപ ഡല്ഹിയില് നിന്ന് കൊടുത്താല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പതിനഞ്ച് പൈസയാകുമെന്ന് പണ്ടൊരു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, എന്നാല് ഇപ്പോള് കാര്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി
ആര്ജെഡി ഭരണകാലത്ത് ബിഹാറില് അഴിമതിയും അരാജകത്വവും അരങ്ങ് തകര്ക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോള് കാര്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും മോദി.
Published : September 26, 2025 at 2:37 PM IST
പട്ന: മുന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഉദ്ധരിച്ച് കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്ത്. കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുമ്പോള് പതിനഞ്ച് പൈസയായി ചുരുങ്ങുമെന്ന 1985ലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാല് ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തില് നിന്നയക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈവശം കീറാതെ മുറിയാതെ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്രത്തില് നിന്നുള്ള പണം ഓരോ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പക്കല് ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാന്സഫറിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. പണ്ട് കരുത്തനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഡല്ഹിയില് നിന്നയക്കുന്ന ഒരു രൂപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുമ്പോള് പതിനഞ്ച് പൈസയായി കുറയുന്നു എന്നായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ഒരു പൈസയും ഇടയ്ക്ക് വച്ച് കാണാതാകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അക്കൗണ്ടില് ഇന്ന് നേരിട്ടാണ് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി മഹിള യോജനയിലൂടെ പതിനായിരം രൂപ വീതം ബിഹാറിലെ 75 ലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പരിപാടി വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങ് വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
ഈ വിശേഷപ്പെട്ട നവരാത്രി കാലത്ത് ബിഹാറിലെ സ്ത്രീകളുടെ സന്തോഷത്തിനൊപ്പം ചേരാനായതില് താന് അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ പുഞ്ചിരികളും അവരുടെ അനുഗ്രഹവുമാണ് തങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സഹോദരിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോള് ഒരു സഹോദരന് സന്തോഷിക്കുന്നു. അവളുടെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി കരുത്താര്ജ്ജിക്കാന് ഒരു സഹോദരന് സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു.ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങള് നരേന്ദ്രനും നിതീഷും നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ആത്മാഭിമാനത്തിനും വേണ്ടി. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഈ പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമായതില് തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോ കുടുംബത്തില് നിന്നും ഓരോ സ്ത്രീക്കെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടും. ഈ പതിനായിരം രൂപ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സഹായം കിട്ടും. ഇത് വലിയൊരു സഹായമാണ്. കുത്തക ലോകത്ത് ഇതിനെ വിത്ത് പണം അഥവ സീഡ് മണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ആര്ജെഡിയുടെ ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതിയും ക്രമസമാധാനമില്ലായ്മയും അരങ്ങ് തകര്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനന്ത്രി ആരോപിച്ചു. പ്രധാന പാതകളെല്ലാം തകര്ക്കപ്പെട്ടു. ഗര്ഭിണികള്ക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് ആശുപത്രികളിലെത്താനാകുമായിരുന്നില്ല. അവര്ക്ക് പരിചരണവും കിട്ടിയിരുന്നില്ല.
എന്നാല് തങ്ങളുടെ സര്ക്കാര് അഹോരാത്രം സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാനായി രംഗത്തുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പെണ്മക്കള് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് പറത്താന് പോലും പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.