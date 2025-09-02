ETV Bharat / bharat

ഇത് വെറും പാവകളല്ല; ഊണും ഉറക്കവും ഇതിന്‍റെയൊപ്പം, പാവകള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നൊരാള്‍... - PUPPETS GUJARAT

ഈ പാവകള്‍ക്ക് ഭാഷയോ പ്രദേശമോ ഒന്നും ഒരു തടസമല്ല. ഒരു പാവയുടെ ചലനം അത് എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
പാവക്കളി കലാകാരന്‍ രമേശ് കാക (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read

കൈകളിൽ ചലിക്കുന്ന ചെറിയ പാവകള്‍.... വിരലുകളുടെ അനക്കത്തില്‍ ജീവന്‍ പകരുന്ന നിരവധി കഥകള്‍. ഒരു വലിയ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ നിറങ്ങളും വികാരങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പാവകളാണ് ജനങ്ങള്‍ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആ പാവകള്‍ വെറും പാവകളല്ല. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാമെല്ലാമായ പാവകളാണത്.

ചെറു വേദികളിലും തെരുവുനാടകങ്ങളിലും കലാമേളകളിലും, സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം പാവകളാലും അവയിലൂടെ പറയുന്ന കഥകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്.

പാവക്കളി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കേവലം ഒരു കലാരൂപം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്വാസം കൂടിയാണ്. കാലം മാറിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ തൊഴിലും വരുമാനവുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ മറ്റു വഴി തേടി പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നത് തുച്ഛമായ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പാവക്കളികൊണ്ടാണ്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക നിര്‍മിച്ച പാവകള്‍ (ETV Bharat)

പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ രമേശ് കാക എന്ന കലാകാരനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ കല അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതമാണ്. അദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്‍റെ ശ്വാസവും തുടരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരോടും പറയാറുള്ളത്. അത്രയും പ്രിയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാവക്കളി.

ശ്വാസമായ പാവക്കളി

പാവകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവന്‍ തുടക്കുന്ന കഥകളുമൊക്കെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ വീട്ടില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ്. തുണിത്തരങ്ങളിലും മരം കൊണ്ടും നിര്‍മിച്ച പാവകള്‍, അവയെ അണിയിച്ചൊരുക്കാന്‍ വര്‍ണപകിട്ടുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അങ്ങനെ തലമുറകളുടെ കഥപറയുന്ന ആ പാവകളെയൊക്കെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മുറിയില്‍ നിന്നാണ്. അതു കണ്ടാല്‍ പാവകളുടെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ തോന്നും. പുതിയ തലമുറയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈകളിലൂടെ ജീവന്‍ പകരുന്ന കഥ പറയുന്ന പാവകളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക പാവകളി കലാകാരന്‍ (ETV Bharat)

പാവക്കളിക്ക് ഭാഷ ഒരു തടസമല്ല. ഭാഷയോ പ്രദേശമോ ഒന്നും ഒരു തടസമല്ല. ഒരു പാവയുടെ ചലനം അത് എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ കാലത്തിന്‍റെ തിരയില്‍ നിരവധി കലാരൂപങ്ങള്‍ മറഞ്ഞുപോകുമ്പോഴും രമേശ് കാക ഇപ്പോഴും തന്‍റെ ജീവനായ പാവകലാരൂപവുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ്.

കാലം മാറിയാലും കലാരൂപങ്ങള്‍ പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടാലും പാവക്കളിയോടുള്ള തന്‍റെ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിര്‍ത്തുകിയാണ് ഈ എഴുപതുകാരന്‍. തലമുറകളെ കഥകളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കലയുടെ ഒരു വക്താവായി മാറിയ ജീവിതമാണ് അത്. രമേശ് കാക്കയ്ക്ക് എല്ലാം ആ പാവകളാണ്. അവയിലൂടെ മനോഹരമായി പറയുന്ന കഥകളാണ്. ആ പാവകള്‍ക്കായാണ് അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
പാവകള്‍ (ETV Bharat)

അയാള്‍ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ പാവകള്‍ക്കിടയിലാണ്. അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ച പാവകള്‍ക്ക് ജീവന്‍ പകരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാവ മ്യൂസിയം പോലെയാണത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കലാരൂപങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതാകുന്നതുകണ്ട് ഏറെ ദുഃഖിതനുമാണയാള്‍.

കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട പാവക്കളി

കലയോടുള്ള ഇഷ്‌ടം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ചിത്രരചനയോടായിരുന്ന രമേശിന് ഏറെ ഇഷ്ടം. ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന പാവക്കളി അന്നേ ഇഷ്‌ടമായിരുന്നു. പിതാവ് രമേശിനെ ചിത്രം വരയ്ക്കായി ദര്‍പ്പണ അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ത്തു. പിന്നീടാണ് ആ പാവകള്‍ക്കൊക്കെ ജീവന്‍ പകരാന്‍ കഴിയുന്നവയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസിലാക്കുന്നത്. ആദ്യം സംശയിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് തന്‍റെ വഴിയെന്ന് അയാള്‍ സ്വയം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ പ്രചോദനമായത്. കഴിഞ്ഞ അന്‍പത് വര്‍ഷമായി രമേശ് ഈ രംഗത്ത് സജീവമായി തന്നെയുണ്ട്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക പാവകളോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി പാവിക്കളി രമേശ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ പാവക്കളി സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വരുമാനവും നിലച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനും സഹോദരിമാര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 2000 രൂപ ലഭിക്കുന്നണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്നിനും തികയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആ 2000 രൂപയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അതിജീവിക്കാന്‍ വളരെയധികം ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്.

മാതാപിതാക്കള്‍ വീട് നല്‍കിയെങ്കിലും തനിക്കും സഹോദരന്മാര്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാന്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന അസ്ഥയിലാണ് രമേശ്. കിട്ടുന്ന തുക കറന്‍റ് ബില്ലിനും മറ്റു ചിലവുകള്‍ക്ക് പോലും തികയുന്നില്ലെന്നാണ് രമേശ് വിഷമത്തോടെ പറയുന്നത്. രമേശിന്‍റെ രണ്ട് സഹോദന്മാരും ഒപ്പം തന്നെയാണ് താമസം. ഒരു സ്കൂളിലോ കോളജിലോ പാവക്കളിക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ കലാരൂപത്തെ മാറോട് ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരന്‍.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക വീട്ടിലെ പാവകള്‍ (ETV Bharat)

ഹര്‍ഷാഭായി ആണ് രമേശിന് താങ്ങും തണലുമായി കൂട്ടിനുള്ളത്. ഒരു പാവ നിര്‍മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹര്‍ഷാഭായി രമേശിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇടയായി. ഒരു പാവമ്യൂസിയം പോലെയുള്ള ആ വീട് കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ അദ്ദേഹച്ചിന് ആ പാവകളോടുള്ള പ്രിയം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഹര്‍ഷാഭായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ ഹര്‍ഷാഭായിക്ക് രമേശും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി. അങ്ങനെ വിവാഹവും നടന്നു.

ഇന്നും പാവക്കളി എന്നത് രമേശ് കക്കയുടെ തൊഴില്‍ മാത്രമല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ്. തലമുറകള്‍ മാറുമ്പോഴും കുട്ടികള്‍ മുതിരുമ്പോഴുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ തൊഴില്‍ കൈവിടാതെ തന്‍റെ ശ്വാസമായി കണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്കും തന്‍റെ ജീവിതം ഈ കലയോട് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ യാത്ര ഇന്നും അഹമ്മദാബാദിന്‍റെ ഹൃദയത്തിലൂടെയാണ് ....

Also Read:നവരാത്രിയിലെ താരം: 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' തലപ്പാവുമായി അനുജ് മുദലിയാർ, വ്യത്യസ്തന്‍ ഈ 'ടര്‍ബന്‍ മാന്‍'

കൈകളിൽ ചലിക്കുന്ന ചെറിയ പാവകള്‍.... വിരലുകളുടെ അനക്കത്തില്‍ ജീവന്‍ പകരുന്ന നിരവധി കഥകള്‍. ഒരു വലിയ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ നിറങ്ങളും വികാരങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പാവകളാണ് ജനങ്ങള്‍ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആ പാവകള്‍ വെറും പാവകളല്ല. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാമെല്ലാമായ പാവകളാണത്.

ചെറു വേദികളിലും തെരുവുനാടകങ്ങളിലും കലാമേളകളിലും, സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം പാവകളാലും അവയിലൂടെ പറയുന്ന കഥകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്.

പാവക്കളി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കേവലം ഒരു കലാരൂപം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്വാസം കൂടിയാണ്. കാലം മാറിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ തൊഴിലും വരുമാനവുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ മറ്റു വഴി തേടി പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നത് തുച്ഛമായ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പാവക്കളികൊണ്ടാണ്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക നിര്‍മിച്ച പാവകള്‍ (ETV Bharat)

പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ രമേശ് കാക എന്ന കലാകാരനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ കല അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതമാണ്. അദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്‍റെ ശ്വാസവും തുടരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരോടും പറയാറുള്ളത്. അത്രയും പ്രിയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാവക്കളി.

ശ്വാസമായ പാവക്കളി

പാവകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവന്‍ തുടക്കുന്ന കഥകളുമൊക്കെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ വീട്ടില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ്. തുണിത്തരങ്ങളിലും മരം കൊണ്ടും നിര്‍മിച്ച പാവകള്‍, അവയെ അണിയിച്ചൊരുക്കാന്‍ വര്‍ണപകിട്ടുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അങ്ങനെ തലമുറകളുടെ കഥപറയുന്ന ആ പാവകളെയൊക്കെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മുറിയില്‍ നിന്നാണ്. അതു കണ്ടാല്‍ പാവകളുടെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ തോന്നും. പുതിയ തലമുറയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈകളിലൂടെ ജീവന്‍ പകരുന്ന കഥ പറയുന്ന പാവകളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക പാവകളി കലാകാരന്‍ (ETV Bharat)

പാവക്കളിക്ക് ഭാഷ ഒരു തടസമല്ല. ഭാഷയോ പ്രദേശമോ ഒന്നും ഒരു തടസമല്ല. ഒരു പാവയുടെ ചലനം അത് എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ കാലത്തിന്‍റെ തിരയില്‍ നിരവധി കലാരൂപങ്ങള്‍ മറഞ്ഞുപോകുമ്പോഴും രമേശ് കാക ഇപ്പോഴും തന്‍റെ ജീവനായ പാവകലാരൂപവുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ്.

കാലം മാറിയാലും കലാരൂപങ്ങള്‍ പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടാലും പാവക്കളിയോടുള്ള തന്‍റെ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിര്‍ത്തുകിയാണ് ഈ എഴുപതുകാരന്‍. തലമുറകളെ കഥകളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കലയുടെ ഒരു വക്താവായി മാറിയ ജീവിതമാണ് അത്. രമേശ് കാക്കയ്ക്ക് എല്ലാം ആ പാവകളാണ്. അവയിലൂടെ മനോഹരമായി പറയുന്ന കഥകളാണ്. ആ പാവകള്‍ക്കായാണ് അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
പാവകള്‍ (ETV Bharat)

അയാള്‍ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ പാവകള്‍ക്കിടയിലാണ്. അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ച പാവകള്‍ക്ക് ജീവന്‍ പകരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാവ മ്യൂസിയം പോലെയാണത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കലാരൂപങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതാകുന്നതുകണ്ട് ഏറെ ദുഃഖിതനുമാണയാള്‍.

കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട പാവക്കളി

കലയോടുള്ള ഇഷ്‌ടം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ചിത്രരചനയോടായിരുന്ന രമേശിന് ഏറെ ഇഷ്ടം. ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന പാവക്കളി അന്നേ ഇഷ്‌ടമായിരുന്നു. പിതാവ് രമേശിനെ ചിത്രം വരയ്ക്കായി ദര്‍പ്പണ അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ത്തു. പിന്നീടാണ് ആ പാവകള്‍ക്കൊക്കെ ജീവന്‍ പകരാന്‍ കഴിയുന്നവയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസിലാക്കുന്നത്. ആദ്യം സംശയിച്ചുവെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് തന്‍റെ വഴിയെന്ന് അയാള്‍ സ്വയം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ പ്രചോദനമായത്. കഴിഞ്ഞ അന്‍പത് വര്‍ഷമായി രമേശ് ഈ രംഗത്ത് സജീവമായി തന്നെയുണ്ട്.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക പാവകളോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി പാവിക്കളി രമേശ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ പാവക്കളി സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വരുമാനവും നിലച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനും സഹോദരിമാര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 2000 രൂപ ലഭിക്കുന്നണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്നിനും തികയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആ 2000 രൂപയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അതിജീവിക്കാന്‍ വളരെയധികം ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്.

മാതാപിതാക്കള്‍ വീട് നല്‍കിയെങ്കിലും തനിക്കും സഹോദരന്മാര്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാന്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന അസ്ഥയിലാണ് രമേശ്. കിട്ടുന്ന തുക കറന്‍റ് ബില്ലിനും മറ്റു ചിലവുകള്‍ക്ക് പോലും തികയുന്നില്ലെന്നാണ് രമേശ് വിഷമത്തോടെ പറയുന്നത്. രമേശിന്‍റെ രണ്ട് സഹോദന്മാരും ഒപ്പം തന്നെയാണ് താമസം. ഒരു സ്കൂളിലോ കോളജിലോ പാവക്കളിക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ കലാരൂപത്തെ മാറോട് ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരന്‍.

CULTURAL HERITAGE RAMESH KAKA OF NAVA VADAJ TRADITIONAL PUPPET ART PUPPET PERFORMANCE ART
രമേശ് കാക വീട്ടിലെ പാവകള്‍ (ETV Bharat)

ഹര്‍ഷാഭായി ആണ് രമേശിന് താങ്ങും തണലുമായി കൂട്ടിനുള്ളത്. ഒരു പാവ നിര്‍മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹര്‍ഷാഭായി രമേശിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇടയായി. ഒരു പാവമ്യൂസിയം പോലെയുള്ള ആ വീട് കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ അദ്ദേഹച്ചിന് ആ പാവകളോടുള്ള പ്രിയം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഹര്‍ഷാഭായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ ഹര്‍ഷാഭായിക്ക് രമേശും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി. അങ്ങനെ വിവാഹവും നടന്നു.

ഇന്നും പാവക്കളി എന്നത് രമേശ് കക്കയുടെ തൊഴില്‍ മാത്രമല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ്. തലമുറകള്‍ മാറുമ്പോഴും കുട്ടികള്‍ മുതിരുമ്പോഴുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ തൊഴില്‍ കൈവിടാതെ തന്‍റെ ശ്വാസമായി കണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്കും തന്‍റെ ജീവിതം ഈ കലയോട് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ യാത്ര ഇന്നും അഹമ്മദാബാദിന്‍റെ ഹൃദയത്തിലൂടെയാണ് ....

Also Read:നവരാത്രിയിലെ താരം: 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' തലപ്പാവുമായി അനുജ് മുദലിയാർ, വ്യത്യസ്തന്‍ ഈ 'ടര്‍ബന്‍ മാന്‍'

For All Latest Updates

TAGGED:

CULTURAL HERITAGERAMESH KAKA OF NAVA VADAJTRADITIONAL PUPPET ARTPUPPET PERFORMANCE ARTPUPPETS GUJARAT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.