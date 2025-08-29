ETV Bharat / bharat

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗണപതി, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയില്‍ മാത്രം - UNIQUE GANESH CHATURTHI IN BIHAR

വര്‍ഷം മുഴുവനും ഈ ഗണേശന്‍ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് താമസം. ഗണേശചതുര്‍ത്ഥി ആഘോഷത്തിന് മാത്രം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങും.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
A Ganesha Who Lives At A Police Station In Bihar Steps Out Only For Ganesh Chaturthi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read

പട്‌ന: മിക്ക ഭക്തരും കടകളില്‍ നിന്നോ ശില്‍പ്പികളില്‍ നിന്നോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥി ദിവസം സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിക്കും.എന്നാല്‍ബിഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലെ സിലാവോ നിവാസികള്‍ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഗണപതിക്കായി എത്തുന്നത്.

Also Read: ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

ഗ്രാമവാസികള്‍ ആരാധിക്കുന്ന ഗണപതി ഇവിടുത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് താമസം. കള്ളന്‍മാരെ പേടിച്ചാണത്രേ ഭഗവാന്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടരയടി നീളമുള്ള ഈ ഗണപതി വിഗ്രഹം അപൂര്‍വവും അമൂല്യവുമായ വെള്ള കല്ലിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വാഹനമായ മൂഷികന്‍റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഗണേശ വിഗ്രഹമാണിത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യന്‍മാരെല്ലാവരും പരമ്പരാഗത വേഷത്തില്‍ അതായത് മുണ്ടും കുര്‍ത്തയുമോ കുര്‍ത്തയും പൈജാമയോ ധരിച്ച് ഒരു ട്രാക്‌ടറും സംഗീതവും ഒക്കെയായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ അനുമതിയോടെ നമ്മുടെ കക്ഷിയെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു. അവിടെ സിലാവോ ചന്തയില്‍ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗണേശ പന്തലില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിഷ്‌ഠിക്കുന്നു.

പൊലീസ് അനുമതി കിട്ടിയാല്‍ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കക്ഷിയെ ഭക്തര്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഗണേശ സ്‌തുതികളോടെ ഘോഷയാത്രയായാണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. എല്ലാ പൂജകളും ചെയ്‌ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ആരാധന നടത്താനാകും വിധമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തുക.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
Idol of Lord Ganesha housed in the Police Station 355 days a year (ETV Bharat)

നേരത്തെ ഈ വിഗ്രഹം അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തന്നെയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് ശ്യാം സരോവര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഠാകുര്‍ബാരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായ രാം വിലാസ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു. കള്ളന്‍മാര്‍ ഇതിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടു പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച വര്‍ഷം ഓര്‍മ്മയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മാര്‍ച്ചിലോ ഏപ്രിലിലോ ഒരു രാത്രിയിലാണ് കള്ളന്‍മാര്‍ ഇതിനെ മോഷ്‌ടിച്ചത്. ചില സന്യാസിമാരും മറ്റ് ചിലരും അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അലാറം അടിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ ഉണരുകയും കള്ളന്‍മാരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്‌തെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
Shiva Temple inside Police Station campus where idol of Lord Ganesha is housed 355 days a year (ETV Bharat)

വിഗ്രഹത്തിന് നല്ല ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാകണം അതിനെ ഒരു കൃഷിയിടത്തില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് അവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആളുകള്‍ ഇതിനെ എടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചു. തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തെ സംഭവം അറിയിച്ചു. അവിടെയെത്തിയ അവര്‍ ഇഥ് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടേത് ആണോ അോ പൊതുജനങ്ങളുടേത് ആണോ എന്ന് തിരക്കി. ഇത് പൊതു സ്വത്താണെന്നായിരുന്നു എല്ലാരും പറഞ്ഞത്. ചില സന്യാസിമാരാണ് ഇതിനെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇതിനെ ആരാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതോടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇതിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഗണേശോത്സവത്തിന് ഇതിനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വിട്ടു നല്‍കാമെന്നും ധാരണയായി. പിന്നീട് തിരിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൊണ്ടു വയ്ക്കാമെന്നുമായി. അങ്ങനെ അതായി കീഴ്‌വഴക്കം.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
Police Station where idol of Lord Ganesha is housed 355 days a year (ETV Bharat)

ഗണേശ പന്തല്‍ ഒരുങ്ങുന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ ആളുകളും ഇവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നു. പൗര്‍ണമി ദിനത്തില്‍ ഗണേശനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നു. ഗണേശന് സ്വന്തമായി ഒരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ച ശേഷം അവിടെ അതിനെ പ്രതിഷ്‌ഠിക്കുമെന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയഭഗവാനെ അയക്കുകയുമില്ലെന്നാണ് ഭക്തര്‍ പറയുന്നത്. ഇതിനായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തന്‍റെ മുത്തച്‌ഛന്‍റെ കാലം തൊട്ട് ഗണേശ വിഗ്രഹത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടു വരികയും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാല്‍ തിരികെ കൊണ്ടു പോകുകയുമാണ് പതിവെന്ന് റാം എന്ന എഴുപതുകാരന്‍ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും മോഷണം നടന്ന വര്‍ഷം കൃത്യമായി പറയാനാകുന്നില്ല. ഏതായാലും 60 കൊല്ലമെങ്കിലു ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടല്‍.

ദീര്‍ഘകാലമായി ഈ ഗണേശനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സിലാവോ എസ്എച്ച്ഒ മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ വര്‍ഷം അദ്ദേഹത്തിനും കൃത്യമായി പറയാനാകുന്നില്ല. പൊലീസുകാര്‍ പലരും വന്ന് പോയി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ എവിടെയോ നഷ്‌ടമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ ഗണേശനെത്തുമ്പോള്‍ പൊലീസുകാരും അവരുടെ കുടുബാംഗങ്ങളുമാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്.

പട്‌ന: മിക്ക ഭക്തരും കടകളില്‍ നിന്നോ ശില്‍പ്പികളില്‍ നിന്നോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥി ദിവസം സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിക്കും.എന്നാല്‍ബിഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലെ സിലാവോ നിവാസികള്‍ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഗണപതിക്കായി എത്തുന്നത്.

Also Read: ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

ഗ്രാമവാസികള്‍ ആരാധിക്കുന്ന ഗണപതി ഇവിടുത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് താമസം. കള്ളന്‍മാരെ പേടിച്ചാണത്രേ ഭഗവാന്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടരയടി നീളമുള്ള ഈ ഗണപതി വിഗ്രഹം അപൂര്‍വവും അമൂല്യവുമായ വെള്ള കല്ലിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വാഹനമായ മൂഷികന്‍റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഗണേശ വിഗ്രഹമാണിത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യന്‍മാരെല്ലാവരും പരമ്പരാഗത വേഷത്തില്‍ അതായത് മുണ്ടും കുര്‍ത്തയുമോ കുര്‍ത്തയും പൈജാമയോ ധരിച്ച് ഒരു ട്രാക്‌ടറും സംഗീതവും ഒക്കെയായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ അനുമതിയോടെ നമ്മുടെ കക്ഷിയെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു. അവിടെ സിലാവോ ചന്തയില്‍ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗണേശ പന്തലില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിഷ്‌ഠിക്കുന്നു.

പൊലീസ് അനുമതി കിട്ടിയാല്‍ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കക്ഷിയെ ഭക്തര്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഗണേശ സ്‌തുതികളോടെ ഘോഷയാത്രയായാണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. എല്ലാ പൂജകളും ചെയ്‌ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ആരാധന നടത്താനാകും വിധമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തുക.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
Idol of Lord Ganesha housed in the Police Station 355 days a year (ETV Bharat)

നേരത്തെ ഈ വിഗ്രഹം അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തന്നെയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് ശ്യാം സരോവര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഠാകുര്‍ബാരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായ രാം വിലാസ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു. കള്ളന്‍മാര്‍ ഇതിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടു പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച വര്‍ഷം ഓര്‍മ്മയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മാര്‍ച്ചിലോ ഏപ്രിലിലോ ഒരു രാത്രിയിലാണ് കള്ളന്‍മാര്‍ ഇതിനെ മോഷ്‌ടിച്ചത്. ചില സന്യാസിമാരും മറ്റ് ചിലരും അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അലാറം അടിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ ഉണരുകയും കള്ളന്‍മാരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്‌തെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
Shiva Temple inside Police Station campus where idol of Lord Ganesha is housed 355 days a year (ETV Bharat)

വിഗ്രഹത്തിന് നല്ല ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാകണം അതിനെ ഒരു കൃഷിയിടത്തില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് അവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആളുകള്‍ ഇതിനെ എടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചു. തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തെ സംഭവം അറിയിച്ചു. അവിടെയെത്തിയ അവര്‍ ഇഥ് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടേത് ആണോ അോ പൊതുജനങ്ങളുടേത് ആണോ എന്ന് തിരക്കി. ഇത് പൊതു സ്വത്താണെന്നായിരുന്നു എല്ലാരും പറഞ്ഞത്. ചില സന്യാസിമാരാണ് ഇതിനെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇതിനെ ആരാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതോടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇതിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഗണേശോത്സവത്തിന് ഇതിനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വിട്ടു നല്‍കാമെന്നും ധാരണയായി. പിന്നീട് തിരിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൊണ്ടു വയ്ക്കാമെന്നുമായി. അങ്ങനെ അതായി കീഴ്‌വഴക്കം.

GANESHA LIVES AT A POLICE STATION GANESH CHATURTHI 2025 GANESH PUJA 2025 BIHAR
Police Station where idol of Lord Ganesha is housed 355 days a year (ETV Bharat)

ഗണേശ പന്തല്‍ ഒരുങ്ങുന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്‍ ആളുകളും ഇവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നു. പൗര്‍ണമി ദിനത്തില്‍ ഗണേശനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നു. ഗണേശന് സ്വന്തമായി ഒരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ച ശേഷം അവിടെ അതിനെ പ്രതിഷ്‌ഠിക്കുമെന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയഭഗവാനെ അയക്കുകയുമില്ലെന്നാണ് ഭക്തര്‍ പറയുന്നത്. ഇതിനായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തന്‍റെ മുത്തച്‌ഛന്‍റെ കാലം തൊട്ട് ഗണേശ വിഗ്രഹത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടു വരികയും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാല്‍ തിരികെ കൊണ്ടു പോകുകയുമാണ് പതിവെന്ന് റാം എന്ന എഴുപതുകാരന്‍ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും മോഷണം നടന്ന വര്‍ഷം കൃത്യമായി പറയാനാകുന്നില്ല. ഏതായാലും 60 കൊല്ലമെങ്കിലു ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടല്‍.

ദീര്‍ഘകാലമായി ഈ ഗണേശനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സിലാവോ എസ്എച്ച്ഒ മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ വര്‍ഷം അദ്ദേഹത്തിനും കൃത്യമായി പറയാനാകുന്നില്ല. പൊലീസുകാര്‍ പലരും വന്ന് പോയി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ എവിടെയോ നഷ്‌ടമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ ഗണേശനെത്തുമ്പോള്‍ പൊലീസുകാരും അവരുടെ കുടുബാംഗങ്ങളുമാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESHA LIVES AT A POLICE STATIONGANESH CHATURTHI 2025GANESH PUJA 2025BIHARUNIQUE GANESH CHATURTHI IN BIHAR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.