7.5 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള റെയില്വേ തുരങ്കം, തെക്കേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ എന്ജിനീയറിങ് വിസ്മയം
470 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ചെര്ലാപള്ളിയില് നിന്ന് കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ പാത നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെ മറ്റിടങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കാനാണ് തുരങ്കപാത.
Published : September 22, 2025 at 1:57 PM IST
ഒബുലാവരിപള്ളി: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയില് തുരങ്ക പാതയുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്ലൂര്, അന്നമയ്യ ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ എന്ജിനീയറിങ് അത്ഭുതം വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒബുലവരിപള്ളിയെ കൃഷ്ണ പട്ടണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ തുരങ്ക പാത ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കാന് ഏറെ സഹായകുമാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
113 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള റെയില്വേ പാതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ തുരങ്കപാത. രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാത നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7.5 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഈ തുരങ്ക പാത ചിത്വേലി-റാംപൂര് മണ്ഡലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന വെലുഗോണ്ട വനത്തിലെ ചെര്ല പള്ളിയിലാണ്. 470 കോടി രൂപ ചെലവില് നിര്മ്മിച്ച ഈ തുരങ്കപാത കൊടുങ്കാടിനുള്ളിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശത്തെ ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കാനാണ് തുരങ്കപാത നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ തുരങ്ക പാതയ്ക്ക് പുറമെ പതിനഞ്ച് വലിയ പാലങ്ങളും 120 ചെറിയ പാലങ്ങളുമുണ്ട്. പാതകള്, കുളങ്ങള്, ഗള്ളികള്, വിവിധ വളവുകള് എന്നിവയും ഈ പാതയിലുടനീളമുണ്ട്. ഘടനാപരമായ സുസ്ഥിരത മാത്രമല്ല ട്രെയിന് സര്വീസുകളുടെ സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും പാതയിലുറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2019 സെപ്റ്റംബര് ഒന്നിനാണ് പദ്ധതിക്ക് അന്നത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു തുടക്കം കുറിച്ചത്. മേഖലയിലെ വാണിജ്യത്തെയും ഗതാഗതത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്താന് ഈ പാതയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ചരക്കുകടത്തിനാണ് പ്രധാനമായും ഈ പാത ഉപയോഗിക്കുക. യാത്രാ ട്രെയിനുകളും തുടങ്ങാന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതിലൂടെ മേഖലയുടെ വികസനവും ജനങ്ങളുടെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും അധികൃതര് കണക്കു കൂട്ടുന്നു.
ആധുനീക തദ്ദേശിയ എന്ജീനിയറിങ് വിസ്മയമായി ഈ തുരങ്കം നിലകൊള്ളുന്നു. വെലുഗോണ്ടയിലെ വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ കൊടുങ്കാട്ടിനുള്ളിലൂടെയാണ് ഇത് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് അതീവ കരുതലോടെയുള്ള ആസൂത്രണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികതളും കരുതലോടെയുള്ള നടപ്പാക്കലും വേണ്ടിയിരുന്നു. ഗതാഗതത്തിനായി ഈ പാത ഉപയോഗിച്ചാല് സമയലാഭമുണ്ടാകും. ചരക്കുകടത്തും കാര്യക്ഷമമാകും. കൃഷ്ണ പട്ടണം തുറമുഖത്ത് നിന്ന് വേഗത്തില് ചരക്ക് നീക്കം സാധ്യമാകുന്നത് സാമ്പത്തിക വളര്ക്ക് കൂടുതല് ആക്കം കൂട്ടും.
യാത്രാ ട്രെയിനുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാന് തയാറെടുക്കുന്ന ഈ തുരങ്കപാത എന്ജിനീയറിങ് രംഗത്തെ വിസ്മയമാകുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയുടെ ഒരു നേട്ടമായും നിലകൊള്ളുന്നു.