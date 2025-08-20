ETV Bharat / bharat

വാർധക്യവും ശരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പ്രശ്‌നമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുകയാണ് ഷൺമുഖ സുന്ദരം

94 year old newspaper man distributing newspaper (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 9:04 PM IST

ചെന്നൈ: വാർധക്യത്തിലെത്തിയിട്ടും ഇന്നും ഊർജസ്വലതയോടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധനായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് 94 വയസുള്ള 'പേപ്പർ താത്ത' എന്ന ഷൺമുഖ സുന്ദരം. ചെന്നൈയിലെ പല വീടുകളിലും പത്രം വിറ്റ് തൻ്റെ വാർധക്യത്തെ അധ്വാാനത്തിലൂടെ തോല്‍പ്പിക്കുയാണ് ഓരോ നിമിഷവും.

എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഉണരും. നാലു മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ജോലിക്കായി ഇറങ്ങും. ആദ്യം പാൽ കവറുകൾ വിൽക്കുകയും പിന്നീട് പത്രങ്ങളുമായി വീടുതോറും കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആദ്യ കാലത്ത് പത്രത്തിൻ്റെ 500 കോപ്പികൾ വരെ വിറ്റിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് 50 എണ്ണം മാത്രമേ വിൽപ്പന നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

വിതരണത്തിനുള്ള പത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നു (ETV Bharat)

തേനാംപേട്ടിലെ കാമരാജ് അരങ്ങത്തിന് എതിർവശത്തുള്ള പേപ്പർ വിതരണ സ്ഥലത്ത് എത്തും. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പത്രക്കെട്ടുകൾ ഓരോന്നും തൻ്റെ സൈക്കിളിൽ അടുക്കി വെക്കും. പിന്നീട് സ്ഥിരം പോകുന്ന വീടുകളിലേക്ക് യാത്രയായി. മഴയോ കാറ്റോ തുടങ്ങി എന്ത് തടസങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടാലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഷൺമുഖത്തിൻ്റെ പതിവ് എന്ന് സുഹൃത്ത് ശിവകുമാർ പറയുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യ സമയത്ത് വീടുകളിൽ പത്രം എത്തിയിരിക്കും. കോവിഡ് കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം നാട്ടിൽ സജീവമായിരുന്നു എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു.

ഷൺമുഖ സുന്ദരം (ETV Bharat)

ജീവിത വഴികൾ

1931- ലാണ് ഷൺമുഖ സുന്ദരം ജനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 94 വയസ്. 1950- കളിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിൽ ജോലിചെയ്‌തിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യവസായം നഷ്‌ടത്തിലായപ്പോൾ പണം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തികയാതെ വന്നു. പിന്നീട് 2000 മുതൽ കുടുംബം നോക്കുവാൻ വ്യത്യസ്‌ത ജോലികൾ ചെയ്‌തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് പത്ര വിൽപ്പനയുടെ തുടക്കം. ഇതിനിടയിൽ 1963 ൽ വിവാഹിതനായി. ഇപ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതം 64 വർഷം കടന്നിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് പെൺമക്കളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. എല്ലാവരും വിവാഹിതര്‍.

പത്രവിതരണത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവർ

ദിനമണി പത്ര വിതരണത്തിലൂടെ 'കലൈഞ്ജർ' എം. കരുണാനിധിയെയും ദയാനിധി മാരനെയും കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം ഇവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢയമായെന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പത്ര വിൽപ്പനയും മറ്റും കൊണ്ട് ഒന്നും ആകില്ലന്ന് വ്യക്തമായ കരുണാനിധി ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് വാർധക്യ അലവൻസ് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര കാലം താൻ ജോലി ചെയ്‌ത് ജീവിക്കുമെന്നും ജോലി ചെയ്‌ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. തനിക്കും തൻ്റെ ഭാര്യക്കും ഇതുവരെ ഒരു അലവൻസും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

തൻ്റെ സൈക്കിളിൽ പത്രവും ആയി പോകുന്ന ഷൺമുഖ സുന്ദരം (ETV Bharat)

എല്ലാ ദിവസവും പത്രവും വിറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ കൈയിൽ 500 രൂപ ഉണ്ടാകും. ഈ കാശ് കൊച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഈ വർഷം നവംബറർ 4-ന് 95 വയസാകുമ്പോൾ പത്ര വിതരണം നിർത്തുവാനും ആലോചിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകുകയാണ് ഈ വ്യത്യസ്‌തനായ മനുഷ്യൻ.

