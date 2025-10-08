'ആകാശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ'; വ്യോമസേനാ ദിനത്തിൽ ധീര യോദ്ധാക്കള്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും
93-ാമത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ദിനത്തിൽ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവർ.
Published : October 8, 2025 at 12:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ദിനത്തിൽ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും സന്നദ്ധതയും കൊണ്ട് സേന രാജ്യത്തെ അഭിമാനപൂരിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു.
"വ്യോമസേന ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വ്യോമസേന യോദ്ധാക്കൾക്കും, വിമുക്തഭടന്മാർക്കും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന എപ്പോഴും ധൈര്യവും, പ്രതിബദ്ധതയും, മികവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദുരന്തങ്ങളിലും ദൗത്യങ്ങളിലും അവർ അക്ഷീണ സമർപ്പണത്തോടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ വ്യോമസേന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും സന്നദ്ധതയും കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ അഭിമാനപൂരിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു" എന്ന് രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യോമസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യോമാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സേനാംഗങ്ങളുടെ നിർണായക പങ്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസകൾ നേർന്നത്.
"എല്ലാ ധീരരായ വ്യോമ യോദ്ധാക്കൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യോമസേനാ ദിന ആശംസകൾ. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ധീരതയുടെയും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും കൃത്യതയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ ആകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു" മോദി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ പ്രശംസനീയമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസ കുറിപ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രൊഫഷണലിസവും തോറ്റുകൊടുക്കാത്ത മനോഭാവവും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനമാണെന്ന്" പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വ്യോമസേന യോദ്ധാക്കളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. "ആകാശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ" എന്നാണ് അമിത് ഷാ സേനയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിനത്തിൽ, നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നു, സേന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വളരെയധികം അഭിമാനം ഉണർത്തുന്നു" എന്ന് അമിത് ഷാ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
"ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ ഭാരം വഹിക്കുമ്പോഴോ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ആകട്ടെ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അവരുടെ ധൈര്യവും ദേശസ്നേഹവും കൊണ്ട് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു, ഈ ദിവസം രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പരമമായ ത്യാഗം ചെയ്ത സേനയിലെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു" അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യോമസേന വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും വ്യോമസേനാ യോദ്ധാക്കളുടെ ത്യാഗങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഒക്ടോബർ 8 ന് വ്യോമസേനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
