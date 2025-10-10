ദസറക്കിടെ ബലൂണ് വിൽക്കാൻ എത്തിയ ഒമ്പത് വയസുകാരി മരിച്ച നിലയിൽ; ബലാത്സംഗ കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം
മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ്.
Published : October 10, 2025 at 12:17 PM IST
മൈസൂരു: ദസറ ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ മൈസൂരുവില് ബലൂണുകൾ വിൽക്കാൻ എത്തിയ ഒമ്പത് വയസുകാരിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ്. കലബുറഗി ജില്ലയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയ പെണ്കുട്ടിയെയാണ് താൽക്കാലിക ഷെഡിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം.
ദസറ ഉത്സവത്തിനിടെ ബലൂണുകളും മറ്റ് ചെറിയ വസ്തുക്കളും വിൽക്കാൻ കലബുറഗിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കുടുംബങ്ങൾ മൈസൂരുവിൽ എത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൈസൂരു പാലസ്, എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ട്, ചാമുണ്ടി ഹിൽ, ദേവരാജ ഉർസ് റോഡ്, ദേവരാജ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ദസറ വേദികൾക്ക് സമീപം അവർ താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ എട്ട് അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഷെഡിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഷെഡിനുള്ളിലേക്കും വെള്ളം എത്തി. ഇതോടെ ടാർപോളിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷെഡ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മകള് തങ്ങള്ക്കൊപ്പമില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനുശേഷം, ഷെഡിന് അടുത്തുള്ള ഒരു കുഴിക്ക് സമീപം പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി കുടുംബം കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സമീപത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ പെണ്കുട്ടിയേയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
പെണ്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് മുറിവേറ്റ നിലയില്
കുട്ടിയുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും കവിളിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ഉടൻ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നസർബാദ് പൊലീസ് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം (പോക്സോ) നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തി.
"പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ലഭിച്ചു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും" - ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ഡിസിപി) ബിന്ദുറാണി പറഞ്ഞു.
